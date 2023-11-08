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اقتصاد
اجتماع بين الهيئات الإقتصادية وحاكم مصرف لبنان للبحث في الاستقرار النقدي والمالي
2023-11-08 | 11:04
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اجتماع بين الهيئات الإقتصادية وحاكم مصرف لبنان للبحث في الاستقرار النقدي والمالي
عقدت الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير إجتماعاً مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان بحضور أعضاء الهيئات الإقتصادية، وجرى خلاله نقاش مطور حول الكثير من المواضيع المتعلقة بالملفات النقدية والمالية والإقتصادية وكذلك التعاون بين الهيئات الإقتصادية وحاكمية مصرف لبنان بكل ما من شأنه ترسيخ الإستقرار النقدي والمالي والإقتصادي.
وأمل شقير من حاكمية مصرف لبنان التشاور والتنسيق مع الهيئات في المشاريع التي ستطرحها لا سيما ذات الإهتمام المشترك، لأنها أولاً معنية بهذه المشاريع، وثانياً لإعطاء ملاحظاتها كي تحقق هذه المشاريع الأهداف المرجوة منها.
ودعا شقير لأفضل شراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصاً مع مصرف لبنان لقناعتنا الراسخة بأنها السبيل الوحيد لإعادة لبنان الى طريق التعافي والنهوض.
أما منصوري أكد ان القطاع الخاص اللبناني لا يزال ركيزة الإقتصاد الوطني، مشيداً بإنجازاته في لبنان والمنطقة، لكنه في الوقت نفسه أبدى أسفه لعدم التمكن من تحقيق كل ما نصبو اليه في بلدنا الأم.
وشدد على أهمية الشراكة المتينة بين القطاعين العام والخاص "كي نعيد بناء وطننا وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تعاوناً وثيقاً لحماية لبنان"، متوجهاً بالشكر لكل من يؤمن بالدولة ويعمل على بنائها وعلى كل من لا يزال يؤمن بالإستثمار والعمل في لبنان.
بعد ذلك دار نقاش مطول حول الكثير من المواضيع التي تأتي في صلب دور مصرف لبنان ومنها الاستقرار النقدي والمالي والمشاريع الإصلاحية المطلوبة للقطاع المالي ومنصة بلومبيرغ وإعادة إطلاق الإقتصاد واستنهاض القطاع المصرفي ورؤية مصرف لبنان للتعافي المالي والإقتصادي، واعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، وغير ذلك من الملفات الاساسية على المستويات النقدية والمالية والاقتصادية ذاتالإهتمام المشترك.
وفي نهاية الإجتماع تم الإتفاق على استمرار التواصل بين الجانبين للمزيد من التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة لبنان العليا.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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