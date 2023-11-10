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اقتصاد
انخفاض في أسعار المحروقات...
2023-11-10 | 02:10
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انخفاض في أسعار المحروقات...
انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 4000 ليرة لبنانية، فيما انخفض سعر المازوت 27000 ليرة لبنانية، مع استقرار بسعر الغاز.
وأصبحت الأسعار كالآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 1587.000 ليرة
- البنزين 98 أوكتان: 1627.000 ليرة
- المازوت: 1638.000 ليرة
- الغاز: 958.000 ليرة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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