عطل كهربائي وتوقف الحواسيب في وزارة المالية... لا معاملات هذا الاسبوع

تعلن وزارة المالية ان عطلاً تقنياً كهربائياً طرأ ادى الى توقف الحواسيب في المديريات العاملة في مبناها الكائن في منطقة العدلية.



وعليه فإن الوزارة تعتذر من قاصديها من اصحاب المعاملات المرتبطة بهذه المديريات هذا الاسبوع، على ان تعلن قريباً عن معاودة العمل ريثما تنتهي من معالجة العطل الطارىء.