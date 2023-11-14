وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ7 ملايين ليرة

حددت وزارة الصناعة "سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية.



ولفتت في بيان الى أنه يعمل بهذا السعر اعتبارا من اليوم الثلثاء ١٤/١١/٢٠٢٣ ولغاية الثلثاء ٢١/١١/٢٠٢٣ ضمنا. ولا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".



وأشارت إلى أنها "ستحدد سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعيا".