وزير المالية وقع مشروع اتفاقية القرض الدولي المتعلق بالتمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، مشروع اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي والمتعلق بالتمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي - أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة إلى كوفيد 19 بقيمة /300/ مليون دولار أميركي، وأحالها الى رئاسة مجلس الوزراء.



ويذكَر أن وزير المالية كان قد تسلم يوم امس كتاب مصرف لبنان والمتعلق بآلية الدفع من وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار.