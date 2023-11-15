هل طويت صفحة شطب الودائع الى غير رجعة؟

رأت مصادر مصرفية أن صفحة شطب الودائع يبدو أنها طويت الى غير رجعة، وهذا ما عكسه اقتراح فرض ضرائب ارباح على المقترضين أي الذين سددوا قروضهم في خلال الأزمة على سعر دولار ١٥٠٠ ليرة".



وأشارت المصادر إلى ان الاطراف الاساسية المهتمة بالملف المالي اقتنعت بعدم شطب الودائع وقررت تغيير مقاربتها، لافتة الى أن "نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي المولج ملف التفاوض مع صندوق النقد، كان اول المقتنعين بذلك، بعدما تبين له ان صندوق النقد وافق على مبدأ انشاء صندوق استرداد الودائع، وعلى طرق تمويله ومن ضمنها هذه الضريبة".



وقالت: "مصرف لبنان يدعم أيضاً هذا التوجّه وتؤيده المصارف انطلاقا من رفضها لمبدأ شطب الودائع".

