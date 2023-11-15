لجنة المال تابعت درس مشروع الموازنة... كنعان: رفضنا استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها درس واقرار مشروع موازنة العام 2024.



وكشف كنعان عقب الجلسة أن اللجنة ألغت الزيادات على الغرامات التي وضعتها الحكومة بسبب موازنة 2024 كالغرامات على عقود الايجار وعدم التصريح وعدم استخدام وثيقة الوفاة وسواها من الزيادات.



وأعلن أن "اللجنة رفضت استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار واحتجاز أموال الناس في المصارف واحتراماً للمبدأ الدستوري القائل ان الضرائب والرسوم تفرض بقانون خاص وليس من ضمن الموازنة".



وتوقع كنعان انهاء مواد الموازنة الاسبوع المقبل في ضوء الجهد المبذول في نقاش واقرار بنود المشروع، لافتاً الى أنه بصدد رفع كتاب لرئيس مجلس النواب نبيه بري يعلمه فيه عن الحضور المحدود لأعضاء لجنة المال وضرورة اعطاء الأولوية في هذه المرحلة لنقاش الموازنة لانجازها قبل كانون الثاني المقبل كي لا تصدر بمرسوم حكومي كما أحيلت ومن دون تعديل".