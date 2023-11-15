الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
لجنة المال تابعت درس مشروع الموازنة... كنعان: رفضنا استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار
2023-11-15 | 10:58
مشاهدات عالية
شارك
0
min
لجنة المال تابعت درس مشروع الموازنة... كنعان: رفضنا استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت فيها درس واقرار مشروع موازنة العام 2024.
وكشف كنعان عقب الجلسة أن اللجنة ألغت الزيادات على الغرامات التي وضعتها الحكومة بسبب موازنة 2024 كالغرامات على عقود الايجار وعدم التصريح وعدم استخدام وثيقة الوفاة وسواها من الزيادات.
وأعلن أن "اللجنة رفضت استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار واحتجاز أموال الناس في المصارف واحتراماً للمبدأ الدستوري القائل ان الضرائب والرسوم تفرض بقانون خاص وليس من ضمن الموازنة".
وتوقع كنعان انهاء مواد الموازنة الاسبوع المقبل في ضوء الجهد المبذول في نقاش واقرار بنود المشروع، لافتاً الى أنه بصدد رفع كتاب لرئيس مجلس النواب نبيه بري يعلمه فيه عن الحضور المحدود لأعضاء لجنة المال وضرورة اعطاء الأولوية في هذه المرحلة لنقاش الموازنة لانجازها قبل كانون الثاني المقبل كي لا تصدر بمرسوم حكومي كما أحيلت ومن دون تعديل".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
لجنة المال
الموازنة
ابراهيم كنعان
رسوم
التالي
وزير المالية وقع مشروع اتفاقية القرض الدولي المتعلق بالتمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ7 ملايين ليرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-17
مجلس النواب يجدد للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان بالتزكية من دون اي تغيير في اعضاء اللجنة
آخر الأخبار
2023-10-17
مجلس النواب يجدد للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان بالتزكية من دون اي تغيير في اعضاء اللجنة
0
آخر الأخبار
2023-09-13
لقاء يعقد في هذه الأثناء في قاعة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب يضم النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان مع بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان برئاسة ارنستو راميراز
آخر الأخبار
2023-09-13
لقاء يعقد في هذه الأثناء في قاعة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب يضم النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان مع بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان برئاسة ارنستو راميراز
0
آخر الأخبار
2023-08-20
النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: المطلوب أن يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي وسأدعو لجنة المال والموازنة الى جلسة للاستماع الى المعنيين حول هذا الملف
آخر الأخبار
2023-08-20
النائب ابراهيم كنعان للـLBCI: المطلوب أن يبدأ القضاء بالنظر في تقرير التدقيق الجنائي وسأدعو لجنة المال والموازنة الى جلسة للاستماع الى المعنيين حول هذا الملف
0
أخبار لبنان
2023-11-13
كنعان بعد تعليق وتعديل لجنة المال زيادات عشوائية: "الحكي ما عليه جمرك" والمفيد ما نقوم به لمنع صدور الموازنة الكارثية
أخبار لبنان
2023-11-13
كنعان بعد تعليق وتعديل لجنة المال زيادات عشوائية: "الحكي ما عليه جمرك" والمفيد ما نقوم به لمنع صدور الموازنة الكارثية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
0
اقتصاد
13:20
هل طويت صفحة شطب الودائع الى غير رجعة؟
اقتصاد
13:20
هل طويت صفحة شطب الودائع الى غير رجعة؟
0
اقتصاد
10:14
"الزراعة" عممت المستندات المطلوبة للحصول على بذار القمح الطري
اقتصاد
10:14
"الزراعة" عممت المستندات المطلوبة للحصول على بذار القمح الطري
0
اقتصاد
08:16
وزير المالية وقع مشروع اتفاقية القرض الدولي المتعلق بالتمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي
اقتصاد
08:16
وزير المالية وقع مشروع اتفاقية القرض الدولي المتعلق بالتمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
17:17
قائد القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي: أجرينا الليلة عملية في مستشفى الشفاء
آخر الأخبار
17:07
الخارجية الإسرائيلية: ندعو مجلس الأمن الى تطبيق قراره بالإفراج عن المختطفين ولا مجال لهدن إنسانية من دون عودتهم
أخبار لبنان
16:23
أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": ما يقوم به "حزب الله" في الجنوب "مش حرزان"... وايران باعت فلسطين وغزة بـ10 مليار دولار
آخر الأخبار
16:17
أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": على جبران باسيل أن يعلم أن البلد ليس مزرعة له ولا لأمثاله
آخر الأخبار
16:02
أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": قائد الجيش عالي الكفاءة عمليا وأخلاقيا ووطنيا ويمكنه تسيير الأمور في هذه الأوضاع الدقيقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
04:28
جرعات سحرية وتعويذات وعجز جنسي: العالم السري للأطباء السحرة في فرنسا... ما علاقة الرياضة ورجال السياسة؟!
منوعات
04:28
جرعات سحرية وتعويذات وعجز جنسي: العالم السري للأطباء السحرة في فرنسا... ما علاقة الرياضة ورجال السياسة؟!
0
صحة وتغذية
09:47
هذه العلامات تدل على وجود خلل في الجهاز المناعي... تعرفوا عليها!
صحة وتغذية
09:47
هذه العلامات تدل على وجود خلل في الجهاز المناعي... تعرفوا عليها!
0
أخبار سياسية
2023-09-17
باسيل يدعو الى حوار ثنائي او ثلاثي فهل نسف مبادرة بري؟
أخبار سياسية
2023-09-17
باسيل يدعو الى حوار ثنائي او ثلاثي فهل نسف مبادرة بري؟
0
أخبار لبنان
2023-11-02
ميقاتي: اننا مع السلام
أخبار لبنان
2023-11-02
ميقاتي: اننا مع السلام
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:59
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة
أخبار دولية
15:59
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "هدنات إنسانية" في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بحيرة القرعون تحتضر... فأين أصبحت محطات تكرير المياه؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بحيرة القرعون تحتضر... فأين أصبحت محطات تكرير المياه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
لبنان وحلم المونديال مستمر
تقارير نشرة الاخبار
13:52
لبنان وحلم المونديال مستمر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هكذا استقرت اليوم بورصة التمديد لقائد الجيش
تقارير نشرة الاخبار
13:49
هكذا استقرت اليوم بورصة التمديد لقائد الجيش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان لم يخرج عن خارطة الأعياد... وهذا العام Christmas is on ice
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان لم يخرج عن خارطة الأعياد... وهذا العام Christmas is on ice
0
أخبار دولية
13:42
كيف يصف البرغوثي للـLBCI الوضع في مستشفى الشفاء من وجهة نظر قانونية؟
أخبار دولية
13:42
كيف يصف البرغوثي للـLBCI الوضع في مستشفى الشفاء من وجهة نظر قانونية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الكوفية والفدائي... عملان فنيان لللبناني أيمن بعلبكي أرعبا العالم!
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الكوفية والفدائي... عملان فنيان لللبناني أيمن بعلبكي أرعبا العالم!
0
أخبار دولية
13:25
ما هو المتوقع من لقاء الرئيسين الأميركي والصيني وتأثيره على مجريات الصراع في المنطقة؟
أخبار دولية
13:25
ما هو المتوقع من لقاء الرئيسين الأميركي والصيني وتأثيره على مجريات الصراع في المنطقة؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:53
القاضي عقيقي أصدر حكمًا بالحبس في حق موظفي جمارك لتقاضيهم رشى
خبر عاجل
06:53
القاضي عقيقي أصدر حكمًا بالحبس في حق موظفي جمارك لتقاضيهم رشى
2
فنّ
05:29
إلى محبّي ستيفاني عطالله وزاف... إليكم موعد زواجهما!
فنّ
05:29
إلى محبّي ستيفاني عطالله وزاف... إليكم موعد زواجهما!
3
فنّ
05:05
دكتور فود يصوّر شروق وهي تنجب طفلهما.. هجوم لاذع يطال الثنائي بعد نشر الفيديو على يوتيوب! (فيديو)
فنّ
05:05
دكتور فود يصوّر شروق وهي تنجب طفلهما.. هجوم لاذع يطال الثنائي بعد نشر الفيديو على يوتيوب! (فيديو)
4
اخبار البرامج
15:14
بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
اخبار البرامج
15:14
بعد مرور سنوات على فراقهما... جورجيت الصايغ تجتمع بحب حياتها وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
5
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
التحضير لافتتاح أكبر مطعم في سلسلة مطاعم شهيرة على الحدود الجنوبية
6
خبر عاجل
07:57
قصف مدفعي على أطراف حولا والعديسة ومركبا وإلقاء القذائف المدفعية والفوسفورية باتجاه أطراف بلدة كفروشوبا
خبر عاجل
07:57
قصف مدفعي على أطراف حولا والعديسة ومركبا وإلقاء القذائف المدفعية والفوسفورية باتجاه أطراف بلدة كفروشوبا
7
فنّ
04:40
بفستان قصير وجلسة تصوير مبهجة.. نادين الراسي: خلّينا نصلّي لبعض
فنّ
04:40
بفستان قصير وجلسة تصوير مبهجة.. نادين الراسي: خلّينا نصلّي لبعض
8
فنّ
07:48
إحتفالاً بعيد الميلاد... جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بملابس نوم حريرية حمراء! (صور)
فنّ
07:48
إحتفالاً بعيد الميلاد... جينيفر لوبيز تخطف الأنظار بملابس نوم حريرية حمراء! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More