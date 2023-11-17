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مصرف لبنان: بات بإمكان هذه الشريحة من المودعين الاستفادة من التعميم 158

2023-11-17 | 07:09
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مصرف لبنان: بات بإمكان هذه الشريحة من المودعين الاستفادة من التعميم 158
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مصرف لبنان: بات بإمكان هذه الشريحة من المودعين الاستفادة من التعميم 158

أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 682 والذي يسمح بموجبه للحسابات التي جرى إقفالها أو نقلها من مصرف إلى آخر بعد 31-10-2019 والتي لم تكن تستفيد من التعميم رقم 158، والمتعلق بالاجراءات الاستثنائية المتعلقة بالسحب النقدي من الحسابات 
المصرفية بالعملات الاجنبية، من الاستفادة  منه.

**للاطلاع على التعميم 682 إضغط هنا

**للاطلاع على بيان مصرف لبنان إضغط هنا 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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