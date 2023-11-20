الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

الخليل: مشروع الموازنة استكمال لمسار التصحيح ومستعدون لتقبل الاقتراحات البناءة بعيدا عن الشعبوية والتهويل

2023-11-20 | 10:25
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخليل: مشروع الموازنة استكمال لمسار التصحيح ومستعدون لتقبل الاقتراحات البناءة بعيدا عن الشعبوية والتهويل
5min
الخليل: مشروع الموازنة استكمال لمسار التصحيح ومستعدون لتقبل الاقتراحات البناءة بعيدا عن الشعبوية والتهويل

اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أنه "في الوقت الذي تجري فيه مناقشات بناءة وقيّمة لموازنة العام 2024 في لجنة المال والموازنة، تخرج بين الحين والآخر أصوات منها ما بُني على أسس علمية وواقعية، ومنها خلاف ذلك لا يمكن وضعها إلا في إطار الكسب الشعبوي ليس إلا".

وأكّد الخليل في تصريح، "أننا إذ نرحب بكل موقف بناء ونتعامل معه بمسؤولية، نجد أنفسنا أمام بعض الأصوات الخارجة في مداولاتها عن البناء العلمي للموازنة نوضح التالي:
 
أولا: تؤكد وزارة المالية ان مشروع موازنة 2024 يصب في خطة التعافي الموضوعة من قبل الحكومة، وهي استكمال لمسار التصحيح الذي بدأ مع اقرار موازنة 2022 والاجراءات المؤاتية التي أقرّتها المالية العامة، والتي أنتجت اليوم استقرارا ماليا ونقديا وثباتا في سعر الصرف كما ولجمت التقلبات الحادة في وتيرة التضخم والتدهور في الاوضاع المعيشية التي عانى منها المواطنون على اكثر من ثلاث سنوات.

ثانيا: إن وزارة المالية سعت بجهد خلال السنتين المنصرمتين ورغم كل العقبات والتحديات والظروف السياسية المعاكسة الى تمويل القطاع العام وتأمين الخدمات العامة، وتحقيق توازن مالي، مما يحفّز الاستقرار النقدي ويعيد مسار التعافي والنهوض، وهذا ما تم تحقيقه اليوم الى حد ما.
غير أن هذا الاستقرار يبقى غير محصن ولا مستدام، خاصة في الظروف الامنية والاقليمية الراهنة، ان لم نستكمل المسار التصحيحي مع مشروع موازنة 2024 والنهج الذي سلكناه سابقا في موازنة 2022.
 
ثالثا: إن تعاقب الازمات المالية والنقدية والمصرفية والاقتصادية المتتالية منذ العام 2019 أدى الى انخفاض حادّ في قيمة العملة وموارد الخزينة التي أذابها التضخم، كما وأن الفروقات في سعر الصرف خلقت خللا وأطاحت بمبدأ المساواة والعدالة في ما يخص توزيع الاعباء بحسب القدرات، فاستفادت بعض الشرائح على حساب المصلحة العامة.

رابعا: إن تكييف الرسوم والضرائب مع نسب التضخم وتصحيح الخلل الناتج عن فروقات سعر الصرف يخدم المصلحة العامة، ويساهم في دعم الاستقرار المالي والنقدي ويمكّن العدالة بين الفرقاء في الاقتصاد دون تحميل كلفة التصحيح على حساب شريحة ما دون الاخرى (وغالبا ما يكون المودعون هم الشريحة التي تتحمّل العبء الاكبر من أثر الازمة).

خامسا: إن عدم التصحيح يعني هدر المال العام، ما يهدد كيان واستدامة مؤسسات الدولة، كما توفير الحد الادنى من الخدمات العامة، من أمن، ودواء، وتعليم، ومساندة الشرائح المهمشة، الى ما هنالك من اطاحة في امكانيات الادارة الضريبية والامنية في مكافحة التهريب ولجم القطاع غير الشرعي الذي يشكل اليوم خطرا متناميا على الاقتصاد.
كما وأن مواجهة المخاطر التي تواجه البلاد اليوم (المخاطر الامنية من جراء اندلاع الحرب في غزة ومعالجة أزمة اللاجئين المتفاقمة)، تستدعي توفر ادارات دولة بناءة وفعالة. 

سادسا: إن التهويل بأن الرسوم تزداد 30 ضعفا، فلا بد من الاشارة أن الليرة خسرت 99% من قيمتها تجاه الدولار الاميركي، وانخفض سعر صرف الليرة 60 ضعفا نسبة لما كان، علما اننا في زمن تضخم وصل الى 265% أذاب قيم الرسوم التي أصبحت ما دون كلفة الخدمة المقدمة، فلا بد من تكييف قيمها الى حد ما، مع نسب التضخم.

كما وأن معظم هذه الرسوم لا تطال الاستهلاك الرائج، وخاصة استهلاك الاسر ذوي الدخل المحدود لان معظمها خارج السلة الاستهلاكية، اضافة الى أن غالبية هذه الرسوم هي رسوم غير متكررة ولا تدخل ضمن استهلاك الاسر اليومي.

سابعا: يعيدنا التهويل إلى ما سبق تطبيق الدولار الجمركي، وقد ظهر اليوم أن تطبيق الدولار الجمركي لم ينعكس سلبا على الاسعار ولم يرفعها بالشكل الكارثي الذي تنبّأ له البعض، بل انه ساهم الى حد كبير في اعادة الانتظام المالي وتمكين المالية العامة، وتأمين الاستقرار النقدي، وكما أشرنا مرارا وتكرارا أن التأخّر في اقرار الاجراءات له كلفة باهظة على الاقتصاد وعلى المواطن كما كان الحال مع التأخير في اقرار موازنة 2022 واجراءاتها بما فيها الدولار الجمركي.
ثامنا: إن مشروع موازنة 2024 تسعى الى:

أ- تأمين الاعتمادات اللازمة لتيسير المرفق العام والعمل في الادارات العامة بفعالية أكبر (لا يجوز الاستمرار في الصرف على قاعدة الاثني عشرية من موازنة 2022 التي لم تعد اعتماداتها تتماشى مع احتياجات اليوم).

ب- التمويل الذاتي دون احداث عجز يستدعي تدخل المصرف المركزي واستنزاف الاحتياطي ما يهددّ الاستقرار المالي والنقدي، وذلك من خلال تعزيز الايرادات والتكيّف مع سعر الصرف الرائج وتفعيل الالتزام الضريبي، دون زيادة عبء ضريبي على كاهل المواطن كما يزعم البعض (مع التذكير ان العبء الضريبي انخفض من 16% من الناتج المحلي كمعدل وسطي للسنوات الاخيرة ما قبل الازمة الى 4% مقدر بحسب احصاءات عام 2022، ما يعكس الاثر السلبي للتضخم وفروقات سعر الصرف، ومدى عدم الالتزام الضريبي)".
 
وأشار الى أن "وزارة المالية اذ تؤكد استعدادها التام لتقبل اقتراحات ومناقشات بناءة من شأنها ان تخدم المصلحة العامة بعيدا عن الشعبوية والتهويل في سبيل تحييد البلاد من الانزلاق مجددا في دوامة الانهيار وتحث السلطات المعنية على تبني الإجراءات المقترحة اللازمة التي تصب في مسار التعافي المالي، فهي مجبرة على الإشارة إلى أن الانتقاد البناء مجد ومرحب به ويساهم في تعزيز الامكانيات في سبيل السير بالعمل نحو النهوض ومواجهة التحديات، على عكس التصاريح الشعبوية التي لا تخدم المصلحة العامة خاصة في هذه الظروف الصعبة".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

مشروع

الموازنة

استكمال

لمسار

التصحيح

ومستعدون

لتقبل

الاقتراحات

البناءة

بعيدا

الشعبوية

والتهويل

LBCI التالي
انتهاء مرحلة ما يسمى "اللولار"؟ (نداء الوطن)
مزارعو الزيتون في الجنوب ... الصمود الإقتصادي يتفوق على الصمود الوجودي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2023-11-15

لجنة المال تابعت درس مشروع الموازنة... كنعان: رفضنا استحداث رسوم جديدة في الوضع الاقتصادي والنقدي المنهار

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-23

لجنة المال تابعت درس الفصل الثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤... كنعان: أحدثنا تعديلات جوهرية في بنية الموازنة

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-26

نصار: سنطلق مشروع "رؤية الجذور والمسارات العربية"... ونرشح السعودية لاستضافة "اكسبو 2030"

LBCI
خبر عاجل
2023-09-26

وليد نصار خلال حفل الاستقبال الذي تنظمه السفارة اللبنانية في الرياض: السعودية وقفت الى جانب لبنان في كل الظروف وفتحت ابوابها للبنانيين وسأطلق غدا مشروع "رؤية الجذور والمسارات العربية" للحفاظ على تقاليدنا وانخراطنا في المستقبل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

آلاف المليارات تخسر خزينة الدولة من عقارية جبل لبنان

LBCI
اقتصاد
11:37

ارتفاع الاحتياطي في مصرف لبنان بنحو 500 مليون دولار

LBCI
اقتصاد
11:14

ميقاتي رأس إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء"... فياض: قررنا السير بمناقصة الفيول

LBCI
صحف اليوم
00:53

انتهاء مرحلة ما يسمى "اللولار"؟ (نداء الوطن)

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
آخر الأخبار
14:50

نقولا نحاس لـ"عشرين 30": تثبيت سعر الصرف أحد الادوات الاساسية للنمو الاقتصادي والحكومة قدمت 6 مشاريع قوانين اصلاحية مع الموازنة كما قدمت كل مشاريع القوانين الاصلاحية المطلوية لكن الخلافات السياسية تحول دون اقرارها

LBCI
آخر الأخبار
14:42

غادة أيوب لـ"عشرين 30": ديوان المحاسبة أرسل تقريرًا لمجلس النواب ليقول ان لسنوات 2020-2021-2022 ليس لديه أي قطع حساب

LBCI
آخر الأخبار
14:39

نقولا نحاس لـ"عشرين 30": موزانة 2024 هي لتصحيح بعض الامور وهي متواضعة والاصلاح لا يحصل بالموازنات بل بالقوانين

LBCI
آخر الأخبار
14:37

غادة أيوب لـ"عشرين 30": موازنة العام 2024 هي لتصحيح أرقام وفقا لمعايير متخبّطة وليست وفقا لمعيار واحد

LBCI
منوعات
14:30

فيلة تخلّت عن ابنها الصغير...وهكذا تم إنقاذه!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:46

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: أي منطقة يتم منها إطلاق صواريخ من داخل لبنان يتم استهدافها من طرفنا

LBCI
آخر الأخبار
02:38

قصف اسرائيلي على محيط بلدتي رميش وعيتا الشعب

LBCI
آخر الأخبار
09:29

سرايا القدس: قصفنا موقع كرم أبو سالم برشقة صاروخية

LBCI
فنّ
04:25

زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

يانيس يقود فريقه ميلووكي لفوز جديد بتسجيله ٤٠ نقطة بسلة دالاس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة

LBCI
أخبار دولية
13:52

إضاءة شارع Champs-Élysées في فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

"المجنون" سيحكم الأرجنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

آلاف المليارات تخسر خزينة الدولة من عقارية جبل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشادات حادة داخل الكنيست الاسرائيلي... والسبب: مناقشة قانون الإعدام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في اليوم العالمي لحقوق الطفل: أطفال غزة يحاربون للحياة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ما معنى الرقم ٣٥ في علاقة فلسطين بالصين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الوضع عند الحدود الجنوبية كان متوترا اليوم... كيف هي الصورة مساء؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:25

زياد نجيم ينشر صور ابنه "تيو لارا زياد" للمرّة الأولى

LBCI
فنّ
16:37

"خلقنا مشاهد رومنسية"... من هي الممثلة الّتي انسجم معها بديع أبو شقرا؟

LBCI
خبر عاجل
10:13

"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان

LBCI
فنّ
04:11

تيا ديب تحضن والدتها نوال الزغبي... وملابسهما الغريبة حديث المتابعين! (صور)

LBCI
صحف اليوم
00:53

انتهاء مرحلة ما يسمى "اللولار"؟ (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
15:40

بعد توبيخه في العلن... مراهق يعتدي على جندي متقاعد ويقتله في مشهد مروع! (فيديو)

LBCI
فنّ
00:57

في عيد ميلاد السيدة فيروز... فيديو وكلمات مؤثرة من ابنتها ريما!

LBCI
فنّ
16:03

مواجهة بين بديع أبو شقرا ووالده... أسئلة وأجوبة تُطرح للمرة الأولى (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More