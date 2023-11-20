ميقاتي رأس إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء"... فياض: قررنا السير بمناقصة الفيول

فياض: قررنا السير بمناقصة الفيول مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات هيئة الشراء العام

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعا لـ"اللجنة الوزارية المخصصة لقطاع الكهرباء" عصر اليوم في السراي. ؤ



وبعد الاجتماع، وقال وزير الطاقة وليد فياض: "عرضنا في اجتماع اليوم، بناء على طلبي، موضوع مناقصة الفيول والحاجة الى الاسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للحصول على الفيول".



وأضاف: "من ضمن ما عرضناه جواب هيئة الشراء العام الذي يعتبر ان هناك شوائب في المناقصة، فيما نحن نعتبر انه لا توجد شوائب ولدينا اجوبة واضحة على كل البنود التي أثيرت. ومن ضمن المواضيع المطروحة امكان السير بالعارض الواحد، وبيّنا أن الشروط المطلوبة لهذا الامر متوافرة ومنها أن دفتر الشروط ليس معدا لطرف واحد بل يمكن الافادة منه من قبل عارضين آخرين، بدليل أن دفتر الشروط حازت به في السابق شركات أخرى. وبنتيجة البحث، قررت اللجنة أن يصار الى السير بهذه المناقصة مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات هيئة الشراء العام، اضافة الى البحث في تقصير المدة الزمنية للمناقصة".