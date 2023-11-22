إرجاء اجتماع مجموعة أوبك بلاس إلى 30 تشرين الثاني

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في بيان صحافي، أنّه تمّ إرجاء الاجتماع الوزاري لدول تكتل "أوبك+"، الذي كان مقرّراً الأحد في فيينا، إلى 30 تشرين الثاني.



ومن المفترض أن يتّخذ أعضاء منظمة أوبك الـ13 بقيادة السعودية، وشركاؤهم العشرة بقيادة روسيا، قراراً بشأن هدف إنتاجهم التالي في مواجهة انخفاض أسعار النفط الخام.