"الزراعة" تستمر باستقبال طلبات المزارعين الراغبين بالحصول على بذار القمح الصالح لصناعة الخبز لغاية ٧ كانون الأول

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، أنها "التزاما بالخطة الوطنية لزراعة القمح في لبنان التي اطلقتها في تشرين الثاني ٢٠٢٢، بالشراكة مع منظمة الاغذية والزراعه التابعة للامم المتحدة وبرنامج الاغذية العالمي للامم المتحدة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، تستمر باستقبال طلبات المزارعين المسجلين في السجل الزراعي وغير المسجلين للحصول على بذار القمح الطري الصالح لصناعة الخبز، في المصالح الاقليمية وفي المراكز الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لغاية الخميس ٧ كانون الأول ٢٠٢٣ ضمنا، خلال أوقات الدوام الرسمي، على أن تقوم المصالح الاقليمية والمراكز الزراعية بكل التسهيلات المطلوبة لتسجيل المزارعين غير المسجلين في السجل".