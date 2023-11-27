لجنة المال تلغي الرسوم الجديدة على ورثة المتوفي وتعدّل سقوف الحكومة لضريبة الأملاك المبنية



تابعت لجنة المال والموازنة دراسة واقرار مشروع موازنة ٢٠٢٣، وأنهت دراسة التعديلات المتعلقة برسوم الانتقال والضريبة على الأملاك المبنية المقترحة من الحكومة في مشروع موازنة ٢٠٢٤ فألغت استحداث رسوم جديدة على ورثة المتوفي، كما علّقت عدداً من المواد المتعلقة بالسقوف المقترحة من قبل الحكومة للتصريح عن الدخل المتأتّي من الأملاك المبنية لإعادة صياغتها وفقاً للمعايير التي تراعي العدالة الأجتماعية وتنسجم مع الأسس التي أعتمدتها اللجنة أثناء دراسة الموازنة.



وعقب الجلسة قال النائب كنعان "نعود ونؤكد أن العجز لا يعالج بزيادة الضرائب عشوائيا" في مشروع موازنة بل بالإصلاح ومكافحة التهرب الضرييي وزيادة معدلات النمو. وهذا يتطلب إستعادة الثقة بالنظام المالي والاقتصاد اللبناني. وعلى صعيد آخر، طلبنا من وزارة المالية إعداد جدول بتقديراتها للإيرادات المالية وفقاً للمواد الضريبية الواردة في مشروع الحكومة لموازنة ٢٠٢٤ لدراستها وتحديد ما هو قابلا" للتحقيق من ما هو دفتري".



أضاف : " ليس المهم ما تسجله المواد من تقديرات نظرية بل ما يمكن تحقيقه فعليا" نسبة للوضع الاقتصادي الراهن ولما حققته المالية قي سنوات سابقة من التقديرات التي نوقعتها".



وأكد أن " العجز لا يعالج بزيادة الضرائب بل بالإصلاح ومكافحة التهرب الضرييي وزيادة معدلات النمو".