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حمية التقى وزير الشؤون البحرية اليوناني: الموقع الجغرافي للبنان واليونان يفتح أمامهما أبواب التعاون لتعزيز وتقوية خطوط النقل البحري

2023-11-27 | 10:19
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حمية التقى وزير الشؤون البحرية اليوناني: الموقع الجغرافي للبنان واليونان يفتح أمامهما أبواب التعاون لتعزيز وتقوية خطوط النقل البحري
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حمية التقى وزير الشؤون البحرية اليوناني: الموقع الجغرافي للبنان واليونان يفتح أمامهما أبواب التعاون لتعزيز وتقوية خطوط النقل البحري

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية والوفد المرافق، خلال زيارته الحالية الى بريطانيا، اجتماعا ثنائيا مع وفد اليونان الى اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية برئاسة وزير الشؤون البحرية كريستوس ستيلياندي، حيث جرى البحث في الملفات التي تعنى بالنقل البحري، وامكانية تبادل الخبرات في قطاع المرافئ.
 
ولفت حمية إلى أن "التغيرات السياسية والجيوسياسية الخاصلة في العالم، فرضت معها واقعا متسارعا لرسم كوريدورات النقل على صعيد المنطقة والعالم"، مشيرا في هذا السياق إلى أن "الموقع الجغرافي لكل من لبنان واليونان، يفتح أمامهما أبواب التعاون لتعزيز وتقوية خطوط النقل البحري بينهما وذلك لكافة الخدمات بين الجانبين ومن خلالهما أيضا، وذلك نظرا لموقعهما الجغرافي الذي يمكنهما من أن يلعبا دور صلة وصل واتصال بين دول وقارات بعينها"، هذا فضلا عن أنه جرى النقاش  في "إمكانية الافادة من تبادل الخبرات فيما بينهما في مجالات متعددة تخص قطاع المرافئ والنقل".
 
وختم حمية وستيلياندي اجتماعهما بتشكيل لجنة تقنية متخصصة من كلا الوزارتين لمتابعة ما جرى البحث بينهما، على أن يعود الوزيران للاجتماع في غضون الأشهر الأربعة المقبلة لمناقشة الاجراءات التي تقرها اللجنة المذكورة والعمل على وضعها على سكة التنفيذ.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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علي حمية

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