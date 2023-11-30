الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
كنعان بعد لجنة المال: تقدّمنا بشكل كبير في انجاز مواد قانون الموازنة
2023-11-30 | 10:13
مشاهدات عالية
شارك
4
min
كنعان بعد لجنة المال: تقدّمنا بشكل كبير في انجاز مواد قانون الموازنة
كنعان: لجنة المال ستنهي مشروع موازنة ٢٠٢٤ قبل نهاية كانون الثاني
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان تابعت في خلالها دراسة واقرار مشروع موازنة ٢٠٢4.
وقال كنعان عقب الجلسة: "لقد تقدّمنا بشكل كبير في انجاز مواد قانون الموازنة. وقد انجزنا تعديلات قوانين ضريبة الدخل ورسم الطابع المالي وبراءة الاختراع والحماية الفكرية والاملاك المبنية والضريبة على القيمة المضافة ورسوم الانتقال. وقد الغينا ما ألغيناه وعلقنا ما علقناه، وطلبنا من وزارة المال تزويدنا بالأثر المالي والاقتصادي لها وتعيد صياغتها وفقاً لمبدأ العدالة الضريبية وعدم استحداث ضرائب جديدة ورسوم جديدة على المواطن".
وأضاف: "اذا كانت التعديلات فقط للتصحيح وفقاً لسعر الصرف، على غرار رسوم بـ١٠٠٠ و٢٠٠٠ و١٠ الاف ليرة، فهي يجب ان تعدّل. اما استحداث ضرائب على جمعيات شبابية وكشفية، وورثة المتوفي، او على لبنانيين في الخارج، او فرض غرامات على المواطنين في هذا الظرف الاستثنائي بينما الادارة مقفلة والمعاملات تنتظر اشهراً، فهو ما لن نوافق عليه".
وشدد كنعان على ضرورة الاخذ بالاعتبار اثر هذه الاجراءات الجديدة على شركات القطاع الخاص التي ما زالت مؤمنة بلبنان.
وأشار الى أن وزارة المال اطلعتنا على ان ايراداتها من الفصل الضريبي عامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ وصلت الى ملياري دولار. وقال: "من هنا، المطلوب الجباية لا زيادة الرسوم والضرائب، والمطلوب وقف التهرب الضريبي وأن لا يكون هناك صيف وشتاء فوق سقف واحد. فالأجدى لكم تحسين الادارة الضريبية والمالية".
ولفت الى أن "جلسة لجنة المال والموازنة الاثنين المقبل ستخصص لرسوم الاستهلاك. على ان ننتقل فورا من بعدها الى ارقام الوزارات والادارات".
وأكد كنعان أن "تحسين الادارة المالية من أهم الأهداف التي من المفترض أن تعمل عليها الحكومة ومحلس النواب. فتحسين الادارة يعني تحسين الجباية وفتح الادارات وعدم تعطيلها"، سائلا: هل تعلمون مثلاً عدد المعاملات المتوقفة في حبل لبنان في الدوائر العقارية المعطّلة؟ العدد يبلغ ٥٠ الف معاملة". وقال: "الأجدى فتح الادارة وعدم التضحية بها وتأمين الايرادات للدولة وتسيير أمور الناس. فكيف يمكن تبرير استمرار الاقفال من الناحية المالية؟ وهل بجوز رمي المسؤوليات بين الادارة والقضاء. ونحن اكثر من فتح ملفات اوكار الفساد في القطاع العام وتقريرنا عن التوظيف العشوائي في العام ٢٠١٨ بمشاركة التففتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية خرج بـ٣٢ ألف وظيفة غير قانونية. فماذا فعل القضاء بالملف؟ ولماذا لا تطبق السلطة التنفيذية القانون؟ وهل يجوز تدفيع المواطن الثمن لأنه الحلقة الأضعف؟".
وأضاف كنعان: "نحن نقوم بعملنا. ويا ليت السلطة التنفيذية والقضاء والنيابة العامة والأجهزة الأمنية مرتبطين بنا لكنا أرينا الجميع كيف يكون التنفيذ. ولكن، للدستور والقوانين ضوابطه. فنحن نمارس السقف الأعلى لصلاحياتنا ونرفض بنودا ضرائبية ونراقب ونرسل كتباً ونحيل ملفات ونرفض الاجحاف في حق المواطن اللبناني والمودع اللبناني عندما يريدون شطب ٦٠ مليار دولار من ودائعه، لكننا لسنا سلطة تتفيذية ولا سلطة قضائية".
وطالب كنعان "الحكومة بتحمل المسؤولية واتخاذ الاجراءات، كما طالب القضاء بأن يكون على الجميع لا انتقائياً"، مشيرا الى أن "هذه مسؤولية جماعية في ضوء قيام بعض الجسم القضائي بواجباته، في مقابل عدم قيام آخرين بشيء. واولوية الأولويات اليوم هي فتح أبواب الادارة امام المواطنين وهذه مسألة لن نتساهل بها".
وقال: "الوزارات والادارات والأجهزة ستأتي الى لجنة المال لمناقشة موازناتها، وسنرى عندها من يعمل ومن لا يعمل، ومن يعطّل ومن لا يعطّل. فالادارات يجب ان تفتح والمواطن يجب ان يحصل على خدمته قبل ان يطلب منه أي ملّيم".
ورداً على سؤال عن موعد انتهاء لجنة المال من مشروع موازنة ٢٠٢٤، قال كنعان: "الأكيد قبل نهاية كانون الثاني لأنني لن أتركهم يصدرونها بمرسوم. وهنا المسؤولية تقع على الكتل النيابية والنواب للمشاركة في الجلسات، لاسيما الجلسة المخصصة للموازنة، لأن صدورها بمرسوم بحسب ما بات الجميع يعلم، ويتحدث وينتقد، ستكون الكارثة لما يتضمنه مشروع الحكومة من كوارث. لذلك، لا تكفي التصريحات والمواعظ، بل المطلوب تحمل المسؤولية بمنع الكارثة من خلال التعديلات الجوهرية والبنيوية التي تقوم بها لجنة المال والموازنة".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
لجنة المال
ابراهيم كنعان
موازنة
التالي
إعادة هيكلة المصارف يستدعي انتظامًا ماليًا... فهل يمر في مجلس النواب؟ (اللواء)
وزارة الطاقـة والميـاه أصدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لتشرين الثاني 2023
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-10-17
مجلس النواب يجدد للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان بالتزكية من دون اي تغيير في اعضاء اللجنة
آخر الأخبار
2023-10-17
مجلس النواب يجدد للجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان بالتزكية من دون اي تغيير في اعضاء اللجنة
0
آخر الأخبار
2023-09-13
لقاء يعقد في هذه الأثناء في قاعة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب يضم النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان مع بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان برئاسة ارنستو راميراز
آخر الأخبار
2023-09-13
لقاء يعقد في هذه الأثناء في قاعة لجنة المال والموازنة في مجلس النواب يضم النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان مع بعثة صندوق النقد الدولي في لبنان برئاسة ارنستو راميراز
0
آخر الأخبار
2023-11-29
إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة الى يوم غد بسبب تزامن جلسة اللجان النيابية المشتركة مع موعد الجلسة
آخر الأخبار
2023-11-29
إرجاء جلسة لجنة المال والموازنة الى يوم غد بسبب تزامن جلسة اللجان النيابية المشتركة مع موعد الجلسة
0
آخر الأخبار
2023-11-23
لجنة المال والموازنة أرجأت جلستها التي كانت مقررة اليوم الى موعد يحدد لاحقا
آخر الأخبار
2023-11-23
لجنة المال والموازنة أرجأت جلستها التي كانت مقررة اليوم الى موعد يحدد لاحقا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
11:13
حمية: مرافئ لبنان مؤهلة لتكون محطة ووجهة في كوريدورات النقل
اقتصاد
11:13
حمية: مرافئ لبنان مؤهلة لتكون محطة ووجهة في كوريدورات النقل
0
صحف اليوم
01:02
إعادة هيكلة المصارف يستدعي انتظامًا ماليًا... فهل يمر في مجلس النواب؟ (اللواء)
صحف اليوم
01:02
إعادة هيكلة المصارف يستدعي انتظامًا ماليًا... فهل يمر في مجلس النواب؟ (اللواء)
0
اقتصاد
2023-11-29
وزارة الطاقـة والميـاه أصدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لتشرين الثاني 2023
اقتصاد
2023-11-29
وزارة الطاقـة والميـاه أصدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لتشرين الثاني 2023
0
صحف اليوم
2023-11-29
"اذا تعذّر إقرار موازنة ٢٠٢٤ قريباً"... مصرف لبنان يدرس امكانية اللجوء الى اجراء شبيه بـ"الكابيتال كونترول" (الجمهورية)
صحف اليوم
2023-11-29
"اذا تعذّر إقرار موازنة ٢٠٢٤ قريباً"... مصرف لبنان يدرس امكانية اللجوء الى اجراء شبيه بـ"الكابيتال كونترول" (الجمهورية)
آخر الأخبار
d-none hideMe
أخبار دولية
12:18
السعودية تمدد خفض إنتاجها النفطي بمليون برميل يوميا حتى آذار 2024
أخبار دولية
12:16
ماكرون يبدي "فرحة كبيرة" لإطلاق اسرائيلية فرنسية كانت محتجزة في غزة
أخبار دولية
12:07
البرازيل تتلقى دعوة للانضمام الى تحالف أوبك+ العام المقبل
منوعات
11:58
"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!
أخبار دولية
11:52
المملكة المتحدة ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-04
رائد الفضاء الإماراتي ينشر صوراً لغزة من الفضاء... ويُعلّق بكلماتٍ مؤثرة! (صور)
منوعات
2023-11-04
رائد الفضاء الإماراتي ينشر صوراً لغزة من الفضاء... ويُعلّق بكلماتٍ مؤثرة! (صور)
0
فنّ
2023-11-29
منح جائزة "فيمينا" الأدبية لشاب من أصل مصري... والقصة عن طبيب يكتشف مثليته الجنسية! (صور)
فنّ
2023-11-29
منح جائزة "فيمينا" الأدبية لشاب من أصل مصري... والقصة عن طبيب يكتشف مثليته الجنسية! (صور)
0
أخبار دولية
12:16
ماكرون يبدي "فرحة كبيرة" لإطلاق اسرائيلية فرنسية كانت محتجزة في غزة
أخبار دولية
12:16
ماكرون يبدي "فرحة كبيرة" لإطلاق اسرائيلية فرنسية كانت محتجزة في غزة
0
منوعات
2023-11-28
"رأيت وجهي يحترق ويذوب ويسقط"... أرادت أن تبدو أصغر سناً وبدلاً من ذلك سقط الجزء السفلي من فتحة أنفها! (فيديو وصور)!
منوعات
2023-11-28
"رأيت وجهي يحترق ويذوب ويسقط"... أرادت أن تبدو أصغر سناً وبدلاً من ذلك سقط الجزء السفلي من فتحة أنفها! (فيديو وصور)!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:53
لودريان يستكمل جولته على المسؤولين... ماذا في تفاصيل اليوم الثاني؟
تقارير نشرة الاخبار
07:53
لودريان يستكمل جولته على المسؤولين... ماذا في تفاصيل اليوم الثاني؟
0
أخبار لبنان
06:23
الجميل: المشكلة عند حزب الله المُتمسّك بمرشحه الرئاسي وندعو لتأجيل تسريح قائد الجيش
أخبار لبنان
06:23
الجميل: المشكلة عند حزب الله المُتمسّك بمرشحه الرئاسي وندعو لتأجيل تسريح قائد الجيش
0
منوعات
05:29
إفتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ "كوب28"
منوعات
05:29
إفتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ "كوب28"
0
أخبار دولية
01:48
قتلى وجرحى في هجوم في القدس
أخبار دولية
01:48
قتلى وجرحى في هجوم في القدس
0
تقارير نشرة الاخبار
17:06
عشية انطلاق مؤتمر الاقطاب للمناخ COP28 في الامارات.. ما دور دول المنطقة في لجم التغير المناخي؟
تقارير نشرة الاخبار
17:06
عشية انطلاق مؤتمر الاقطاب للمناخ COP28 في الامارات.. ما دور دول المنطقة في لجم التغير المناخي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ما هو موقع فريق باريس سان جرمان في دوري الابطال بعد تعادله مع نيوكاستل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
ما هو موقع فريق باريس سان جرمان في دوري الابطال بعد تعادله مع نيوكاستل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذا ما تخططه الرياض لإكسبو…
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذا ما تخططه الرياض لإكسبو…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما المميز في استضافة الامارات لقمة الاقطاب للمناخ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما المميز في استضافة الامارات لقمة الاقطاب للمناخ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لودريان: لانتخاب رئيس وتهدئة الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
13:37
لودريان: لانتخاب رئيس وتهدئة الجنوب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
16:13
الخارجية القطرية: الفلسطينيون المفرج عنهم اليوم هم ١٦ قاصرا و١٤ امرأة والإسرائيليون المفرج عنهم هم ٥ قصر و٥ نساء بينهم مزدوجو جنسية وقاصر هولندي و3 ألمان وأميركية
خبر عاجل
16:13
الخارجية القطرية: الفلسطينيون المفرج عنهم اليوم هم ١٦ قاصرا و١٤ امرأة والإسرائيليون المفرج عنهم هم ٥ قصر و٥ نساء بينهم مزدوجو جنسية وقاصر هولندي و3 ألمان وأميركية
2
خبر عاجل
23:51
المتحدث العسكري الإسرائيلي: نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة إطلاق المخطوفين ستتواصل الهدنة الإنسانية الموقتة
خبر عاجل
23:51
المتحدث العسكري الإسرائيلي: نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة إطلاق المخطوفين ستتواصل الهدنة الإنسانية الموقتة
3
منوعات
03:02
خلال رحلة جوية... مارست مع رجل غريب الجنس الفموي "بالإكراه" أمام أطفال وطاقم الطائرة (فيديو)
منوعات
03:02
خلال رحلة جوية... مارست مع رجل غريب الجنس الفموي "بالإكراه" أمام أطفال وطاقم الطائرة (فيديو)
4
فنّ
06:16
ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)
فنّ
06:16
ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)
5
خبر عاجل
00:05
حماس تعلن الاتفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة ليوم إضافي
خبر عاجل
00:05
حماس تعلن الاتفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة ليوم إضافي
6
اخبار البرامج
14:34
"اتصل بي قبل الحرب بيوم كأنه يودعني"... أب يلجأ لـ"أحمر بالخط العريض" لمعرفة مصير إبنه بعد الحرب على غزة! (فيديو)
اخبار البرامج
14:34
"اتصل بي قبل الحرب بيوم كأنه يودعني"... أب يلجأ لـ"أحمر بالخط العريض" لمعرفة مصير إبنه بعد الحرب على غزة! (فيديو)
7
صحف اليوم
00:41
إليكم مبلغ بدل التعويضات للمتضررين من العدوان الاسرائيلي على الجنوب (الاخبار)
صحف اليوم
00:41
إليكم مبلغ بدل التعويضات للمتضررين من العدوان الاسرائيلي على الجنوب (الاخبار)
8
أخبار دولية
17:10
مصدر في حماس لفرانس برس: حماس غير راضية عن المقترحات بشأن تمديد الهدنة مع إسرائيل
أخبار دولية
17:10
مصدر في حماس لفرانس برس: حماس غير راضية عن المقترحات بشأن تمديد الهدنة مع إسرائيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More