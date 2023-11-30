حمية: مرافئ لبنان مؤهلة لتكون محطة ووجهة في كوريدورات النقل

اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية والوفد المرافق، في إطار لقاءاته على هامش زيارته الى بريطانيا للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية المنعقدة في لندن، وبحضور السفير اللبناني في بريطانيا رامي مرتضى، مع الوفد البرازيلى المشارك في اعمال الجمعية العمومية للمنظمة برئاسة رئيس الأركان العامة للبحرية وممثل السلطة البحرية الأدميرال خوسيه أوغوستو دا كونها دي مينيزيس، ورئيس لجنة التنسيق لشؤون المنظمة البحرية الدولية الأدميرال كارلوس هنريكي دي ليما زامبيري.



وبحث حمية مع الوفد البرازيلى السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات على مستوى قطاعي المرافئ والنقل البحري وامكانية الإفادة من الخبرات البرازيلية في مجال استخدام الطاقة البديلة في السفن التجارية.