الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

حمية: مرافئ لبنان مؤهلة لتكون محطة ووجهة في كوريدورات النقل

2023-11-30 | 11:13
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حمية: مرافئ لبنان مؤهلة لتكون محطة ووجهة في كوريدورات النقل
2min
حمية: مرافئ لبنان مؤهلة لتكون محطة ووجهة في كوريدورات النقل

اجتمع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية والوفد المرافق، في إطار لقاءاته على هامش زيارته الى بريطانيا للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية المنعقدة في لندن، وبحضور السفير اللبناني في بريطانيا رامي مرتضى، مع الوفد البرازيلى المشارك في اعمال الجمعية العمومية للمنظمة برئاسة رئيس الأركان العامة للبحرية وممثل السلطة البحرية الأدميرال خوسيه أوغوستو دا كونها دي مينيزيس، ورئيس لجنة التنسيق لشؤون المنظمة البحرية الدولية الأدميرال كارلوس هنريكي دي ليما زامبيري.

وبحث حمية مع الوفد البرازيلى السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات على مستوى قطاعي المرافئ والنقل البحري وامكانية الإفادة من الخبرات البرازيلية في مجال استخدام الطاقة البديلة في السفن التجارية.
 

وأكد وزير الاشغال أن "علاقات الصداقة بين لبنان والبرازيل يمكنها أن تتعزز من خلال المجالات والقطاعات التي تقع ضمن نطاق صلاحيات الوزارة، وخصوصا في قطاعي المرافئ والنقل البحري"، مشيرا إلى أن "مرافئ لبنان تملك من الموقع والمواصفات ما يؤهلها لأن تكون محطة ووجهة في كوريدورات النقل البحرية التي ترسم اليوم في العالم".

ولفت الى أن الخبرات البرازيلية في قطاع النقل البحري، وخصوصا استخدام الطاقة البديلة في تسيير سفن الشحن، يمكن لها أن تفتح آفاقا للتعاون مع لبنان لإفادته في هذا المجال، وذلك نظرا لارتفاع اسعار مصادر الطاقة المعروفة.

واتفق الجانبان اللبناني والبرازيلي خلال اللقاء، على التحضير لعقد لقاءات على مستوى وزارتي البلدين، وتشكيل لجان تقنية بينهما لمتابعة الملفات التي تمت مناقشتها.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


أخبار لبنان

آخر الأخبار

اقتصاد

علي حمية

مرافئ

لبنان

البرازيل

LBCI التالي
إعادة هيكلة المصارف يستدعي انتظامًا ماليًا... فهل يمر في مجلس النواب؟ (اللواء)
وزارة الطاقـة والميـاه أصدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لتشرين الثاني 2023
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-10-23

بري استقبل قائد الجيش وسفير البرازيل: لبنان ملتزم بالشرعية الدولية وهو يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-02

حمية في لقاء مع روداكوف: لتطوير مرافئ لبنان وتحديثها لنواكب إعادة رسم كوريدورات النقل العالميّ

LBCI
أخبار دولية
12:07

البرازيل تتلقى دعوة للانضمام الى تحالف أوبك+ العام المقبل

LBCI
أخبار لبنان
05:44

التعاون بين القطاع الخاصّ اللبناني والسعودي بين السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري ومجلس الأعمال اللبناني ـ السعودي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
10:13

كنعان بعد لجنة المال: تقدّمنا بشكل كبير في انجاز مواد قانون الموازنة

LBCI
صحف اليوم
01:02

إعادة هيكلة المصارف يستدعي انتظامًا ماليًا... فهل يمر في مجلس النواب؟ (اللواء)

LBCI
اقتصاد
2023-11-29

وزارة الطاقـة والميـاه أصدرت تسعيـرة المولـدات الخاصـة لتشرين الثاني 2023

LBCI
صحف اليوم
2023-11-29

"اذا تعذّر إقرار موازنة ٢٠٢٤ قريباً"... مصرف لبنان يدرس امكانية اللجوء الى اجراء شبيه بـ"الكابيتال كونترول" (الجمهورية)

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار دولية
12:18

السعودية تمدد خفض إنتاجها النفطي بمليون برميل يوميا حتى آذار 2024

LBCI
أخبار دولية
12:16

ماكرون يبدي "فرحة كبيرة" لإطلاق اسرائيلية فرنسية كانت محتجزة في غزة

LBCI
أخبار دولية
12:07

البرازيل تتلقى دعوة للانضمام الى تحالف أوبك+ العام المقبل

LBCI
منوعات
11:58

"اعتقدت أنني صبي حتى بدأ نمو ثديي"... ثم اكتشفت الحقيقة!

LBCI
أخبار دولية
11:52

المملكة المتحدة ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-11-04

رائد الفضاء الإماراتي ينشر صوراً لغزة من الفضاء... ويُعلّق بكلماتٍ مؤثرة! (صور)

LBCI
فنّ
2023-11-29

منح جائزة "فيمينا" الأدبية لشاب من أصل مصري... والقصة عن طبيب يكتشف مثليته الجنسية! (صور)

LBCI
أخبار دولية
12:16

ماكرون يبدي "فرحة كبيرة" لإطلاق اسرائيلية فرنسية كانت محتجزة في غزة

LBCI
منوعات
2023-11-28

"رأيت وجهي يحترق ويذوب ويسقط"... أرادت أن تبدو أصغر سناً وبدلاً من ذلك سقط الجزء السفلي من فتحة أنفها! (فيديو وصور)!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:53

لودريان يستكمل جولته على المسؤولين... ماذا في تفاصيل اليوم الثاني؟

LBCI
أخبار لبنان
06:23

الجميل: المشكلة عند حزب الله المُتمسّك بمرشحه الرئاسي وندعو لتأجيل تسريح قائد الجيش

LBCI
منوعات
05:29

إفتتاح أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للمُناخ "كوب28"

LBCI
أخبار دولية
01:48

قتلى وجرحى في هجوم في القدس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:06

عشية انطلاق مؤتمر الاقطاب للمناخ COP28 في الامارات.. ما دور دول المنطقة في لجم التغير المناخي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

ما هو موقع فريق باريس سان جرمان في دوري الابطال بعد تعادله مع نيوكاستل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هذا ما تخططه الرياض لإكسبو…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ما المميز في استضافة الامارات لقمة الاقطاب للمناخ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

لودريان: لانتخاب رئيس وتهدئة الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:13

الخارجية القطرية: الفلسطينيون المفرج عنهم اليوم هم ١٦ قاصرا و١٤ امرأة والإسرائيليون المفرج عنهم هم ٥ قصر و٥ نساء بينهم مزدوجو جنسية وقاصر هولندي و3 ألمان وأميركية

LBCI
خبر عاجل
23:51

المتحدث العسكري الإسرائيلي: نظرا لجهود الوسطاء لمواصلة إطلاق المخطوفين ستتواصل الهدنة الإنسانية الموقتة

LBCI
منوعات
03:02

خلال رحلة جوية... مارست مع رجل غريب الجنس الفموي "بالإكراه" أمام أطفال وطاقم الطائرة (فيديو)

LBCI
فنّ
06:16

ندى زوجة مروان خوري تستعرض رشاقتها... وإطلالتها الجذّابة حديث المتابعين (صور)

LBCI
خبر عاجل
00:05

حماس تعلن الاتفاق مع إسرائيل على تمديد الهدنة ليوم إضافي

LBCI
اخبار البرامج
14:34

"اتصل بي قبل الحرب بيوم كأنه يودعني"... أب يلجأ لـ"أحمر بالخط العريض" لمعرفة مصير إبنه بعد الحرب على غزة! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:41

إليكم مبلغ بدل التعويضات للمتضررين من العدوان الاسرائيلي على الجنوب (الاخبار)

LBCI
أخبار دولية
17:10

مصدر في حماس لفرانس برس: حماس غير راضية عن المقترحات بشأن تمديد الهدنة مع إسرائيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More