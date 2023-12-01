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إنخفاض طفيف في أسعار المحروقات

2023-12-01 | 02:12
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إنخفاض طفيف في أسعار المحروقات
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إنخفاض طفيف في أسعار المحروقات

إنخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 1000 ليرة لبنانية.

وانخفض سعر المازوت 6000 ليرة لبنانية.

وقد أصبحت الأسعار كالآتي:

- البنزين 95 أوكتان: 1564.000 ليرة
- البنزين 98 أوكتان: 1604.000 ليرة
- المازوت: 1545.000 ليرة
- الغاز: 936.000 ليرة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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