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لولا يؤكد أن البرازيل ستنضم إلى أوبك بلاس

2023-12-02 | 10:06
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لولا يؤكد أن البرازيل ستنضم إلى أوبك بلاس
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لولا يؤكد أن البرازيل ستنضم إلى أوبك بلاس

أكد الرئيس البرازيلي لولا في دبي، أن بلاده ستنضم إلى أوبك+ بهدف إقناع الدول الرئيسية المنتجة للنفط بالاستعداد للتحول في مجال الطاقة "بدون الوقود الأحفوري". 
    
وقال لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال طاولة مستديرة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28 في دبي: "البرازيل لن تنضم إلى أوبك، البرازيل ستنضم إلى أوبك+".
     
وقال الرئيس البرازيلي: "يبدو الأمر مثلما يحدث عندما تتم دعوتي للمشاركة في مجموعة السبع. أذهب إلى هناك وأستمع. لا أتحدث إلا بعد أن يتخذوا قرارا. لا أقرر أي شيء". في شهر أيار الماضي، دُعي لولا للمشاركة في قمة مجموعة السبع في اليابان. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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