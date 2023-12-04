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اقتصاد

لجنة المال والموازنة انهت دراسة مواد قانون موازنة 2024 وتنتقل الأربعاء لدراسة الاعتمادات

2023-12-04 | 07:29
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لجنة المال والموازنة انهت دراسة مواد قانون موازنة 2024 وتنتقل الأربعاء لدراسة الاعتمادات
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لجنة المال والموازنة انهت دراسة مواد قانون موازنة 2024 وتنتقل الأربعاء لدراسة الاعتمادات

أنهت لجنة المال والموازنة اليوم دراسة مواد قانون موازنة 2024، على أن تنتقل بعد غد الاربعاء لدراسة الاعتمادات بدءاً من رئاسة الجمهورية والحكومة والمؤسسات التابعة لها.
 
وقال رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بعد الجلسة: "الاعتراضات على مشروع الموازنة شملت لأول مرة العمال وأرباب العمل فالزيادات على الضرائب والرسوم لم تستثنِ أحدا ومن بينهم المتوفون والرواتب والمستهلك على مختلف المستويات".
 
وأشار الى أنه تم تعديل الزيادات المقترحة على رسوم الاستهلاك لتأتي وفقاً لمؤشر غلاء المعيشة وليس عشوائياً كما كانت واردة في مشروع الحكومة.
 
وقال كنعان: "لقد أكدنا رفضنا استحداث ضرائب ورسوم جديدة لم تكن ملحوظة سابقاً وطلبنا من الحكومة إعداد جدول بالمواد المعدلة وأثرها على نسبة العجز المقدّر والواردة في الموازنة وفقاً لدراسة علمية وليس دفترياً".
 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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