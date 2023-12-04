الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
20
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
22
o
الجنوب
20
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية
2023-12-04 | 10:13
مشاهدات عالية
شارك
2
min
تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية
صدر عن معهد البحوث الصناعية بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها، خلال شهر تشرين الثاني 2023.
وقد تضمّن البيان التالي:
- البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 3.010 بيان جمركيّ.
- البيانات التي قُيّمت المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)30 بيانًا جمركيًّا.
- البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة 826 بيانًا جمركيًّا.
- البيانات التي قُيّمت المطابقة لها، عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية) 436 بيانًا جمركيًّا.
- البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص، بعد الدراسة 1.718 بيانًا جمركيّ.
- البيانات التي كُشفت، خلال الفترة أعلاه 1.793 بيان جمركيًّا.
- البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية: 83 بيانًا جمركيًّا.
وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (4)، سائل تنظيف (1)، مطهرات (8)، ادوات طبية (1)، أجهزة طاقة (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (54)،
مفروشات (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (9)، زيت هيدروليك (3).
علمًا بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:
- البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج
أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 80 بيانًا جمركيًّا.
- البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائيّ ومُنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 3 بيانات جمركية.
وهي مفصّلة على الشكل التالي:
زيت هيدروليك - نسبة الرغوة 640 - 800 ليتر - اذربيجان - مرفا بيروت/مستلزمات طبية للاسنان - عدم تامين الشهادات المطلوبة - 5.17 كغ - الهند - مطار بيروت/مسحوق غسيل - نسبة المادة الفعالة اقل من الحد الادنى 1.86% - 22418 كغ - تركيا - مرفا بيروت .
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
سلع
مواصفات
بيانات
التالي
الذهب يسجل سعرًا قياسيًا... الأونصة تتجاوز الـ2100 دولار
"أسواق بيروت" عائدة... والعين على الأسواق الأخرى في وسط بيروت التي تلفها العتمة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-11-16
مخزومي للـLBCI: الهيئة الخماسية تضع المواصفات وتطلب منّا اسماء للرئاسة ولا أجد أن الرئاسة "مطوّلة" وهل من ضرورة القيام بحوار من خارج المجلس؟
آخر الأخبار
2023-11-16
مخزومي للـLBCI: الهيئة الخماسية تضع المواصفات وتطلب منّا اسماء للرئاسة ولا أجد أن الرئاسة "مطوّلة" وهل من ضرورة القيام بحوار من خارج المجلس؟
0
أخبار دولية
2023-11-12
اتفاق ثلاثيّ على تفعيل مشاركة بيانات التحذير من صواريخ كوريا الشمالية
أخبار دولية
2023-11-12
اتفاق ثلاثيّ على تفعيل مشاركة بيانات التحذير من صواريخ كوريا الشمالية
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-28
"غوغل" عطلت بيانات من Google Maps في اسرائيل وغزة
تقارير نشرة الاخبار
2023-10-28
"غوغل" عطلت بيانات من Google Maps في اسرائيل وغزة
0
آخر الأخبار
2023-10-24
المقاومة الإسلامية تنعى شهيدها حسن سعيد نعيم "علاء" من بلدة سلعا - جنوب لبنان
آخر الأخبار
2023-10-24
المقاومة الإسلامية تنعى شهيدها حسن سعيد نعيم "علاء" من بلدة سلعا - جنوب لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
10:17
الأشقر: السياحة في لبنان أثبتت أنها الرافعة الأساسية للإقتصاد
اقتصاد
10:17
الأشقر: السياحة في لبنان أثبتت أنها الرافعة الأساسية للإقتصاد
0
اقتصاد
07:29
لجنة المال والموازنة انهت دراسة مواد قانون موازنة 2024 وتنتقل الأربعاء لدراسة الاعتمادات
اقتصاد
07:29
لجنة المال والموازنة انهت دراسة مواد قانون موازنة 2024 وتنتقل الأربعاء لدراسة الاعتمادات
0
اقتصاد
06:33
البستاني: حقوق المودعين مقدسة ونحن سنتصدى لكل محاولة لسلب حقوقهم
اقتصاد
06:33
البستاني: حقوق المودعين مقدسة ونحن سنتصدى لكل محاولة لسلب حقوقهم
0
أخبار دولية
01:55
الذهب يسجل سعرًا قياسيًا... الأونصة تتجاوز الـ2100 دولار
أخبار دولية
01:55
الذهب يسجل سعرًا قياسيًا... الأونصة تتجاوز الـ2100 دولار
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
12:52
الوكالة الوطنية: انقطاع الكهرباء بالكامل عن ديرميماس وكفركلا بسبب القصف المعادي
آخر الأخبار
12:48
الجزيرة: انقطاع شبكة الاتصالات والإنترنت في خانيونس جنوبي قطاع غزة بعد غارات إسرائيلية كثيفة
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 4-12-2023
أخبار دولية
12:29
واشنطن تتهم سفيرًا أميركيًا سابقًا بالتجسس لحساب كوبا
آخر الأخبار
12:13
الجزيرة: قصف إسرائيلي كثيف وأحزمة نارية في خانيونس ومحيطها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
10:52
إلى أصحاب الحيوانات الأليفة... انتبهوا من زينة الميلاد في المنزل!
منوعات
10:52
إلى أصحاب الحيوانات الأليفة... انتبهوا من زينة الميلاد في المنزل!
0
منوعات
2023-12-02
كانت تحت تأثير المخدرات عندما قتلت حبيبها... وهذا ما رأته في اليوم التالي!
منوعات
2023-12-02
كانت تحت تأثير المخدرات عندما قتلت حبيبها... وهذا ما رأته في اليوم التالي!
0
خبر عاجل
2023-12-03
الجيش الاسرائيلي بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة
خبر عاجل
2023-12-03
الجيش الاسرائيلي بدأ عملية برية شمال خانيونس في جنوب قطاع غزة
0
عالم الطبخ
2023-11-02
"شرائح الباذنجان بالجبنة"... تعلموا تحضير هذا الطبق المميز على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
عالم الطبخ
2023-11-02
"شرائح الباذنجان بالجبنة"... تعلموا تحضير هذا الطبق المميز على طريقة الشيف فادي زغيب! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:20
إيران تنفي علاقتها بالهجمات التي يشنها الحوثيون في باب المندب والبحر الأحمر
أخبار دولية
08:20
إيران تنفي علاقتها بالهجمات التي يشنها الحوثيون في باب المندب والبحر الأحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
08:11
مسلسل الاعتداءات في الجنوب يتواصل...
تقارير نشرة الاخبار
08:11
مسلسل الاعتداءات في الجنوب يتواصل...
0
تقارير نشرة الاخبار
08:08
سلطنة عمان تطلق حملة إزالة شباك الصيد لحماية الشعاب المرجانية في إحدى المحميات
تقارير نشرة الاخبار
08:08
سلطنة عمان تطلق حملة إزالة شباك الصيد لحماية الشعاب المرجانية في إحدى المحميات
0
أخبار دولية
08:07
معاناة سكان غزة تتواصل..
أخبار دولية
08:07
معاناة سكان غزة تتواصل..
0
أخبار دولية
08:00
رئيس اركان الجيش الاسرائيلي: القضاء على قادة حماس يتصدر اولويات العلمية العسكرية
أخبار دولية
08:00
رئيس اركان الجيش الاسرائيلي: القضاء على قادة حماس يتصدر اولويات العلمية العسكرية
0
أخبار دولية
07:50
وزير الخارجية الاسرائيلي: سنلجأ الى الحل العسكري في حال عدم تنفيذ حزب الله القرار 1701
أخبار دولية
07:50
وزير الخارجية الاسرائيلي: سنلجأ الى الحل العسكري في حال عدم تنفيذ حزب الله القرار 1701
0
أخبار دولية
07:16
محادثات بين الرئيسين الصيني والبيلاروسي لتعزيز العلاقات
أخبار دولية
07:16
محادثات بين الرئيسين الصيني والبيلاروسي لتعزيز العلاقات
0
أخبار دولية
07:14
الخارجية الفرنسية تحض بكين على إعادة التفكير في سلوكها الحازم في بحر الصين الجنوبي
أخبار دولية
07:14
الخارجية الفرنسية تحض بكين على إعادة التفكير في سلوكها الحازم في بحر الصين الجنوبي
0
أخبار لبنان
06:56
توقيع إتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني ووزارة الأشغال العامة والنقل
أخبار لبنان
06:56
توقيع إتفاقية تعاون بين الجيش اللبناني ووزارة الأشغال العامة والنقل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:37
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخزن أسلحة لحزب الله في لبنان
خبر عاجل
11:37
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مخزن أسلحة لحزب الله في لبنان
2
اخبار البرامج
15:20
جوزيف عطية يكشف عن أوّل وظيفة له قبل الشهرة: "كانت تجربة مهمة وتعلمت منها الكثير"! (فيديو)
اخبار البرامج
15:20
جوزيف عطية يكشف عن أوّل وظيفة له قبل الشهرة: "كانت تجربة مهمة وتعلمت منها الكثير"! (فيديو)
3
فنّ
03:29
حادث سير مروّع أودى بحياته... وداعاً أشرف عبد الغفور
فنّ
03:29
حادث سير مروّع أودى بحياته... وداعاً أشرف عبد الغفور
4
خبر كاذب
03:54
مقاتل في حماس يقتاد جندياً إسرائيلياً خلال "طوفان الأقصى"... ما الحقيقة؟
خبر كاذب
03:54
مقاتل في حماس يقتاد جندياً إسرائيلياً خلال "طوفان الأقصى"... ما الحقيقة؟
5
فنّ
03:33
ناريغ يقتحم مقابلة نادين نسيب نجيم بطلب من المذيعة: زفافنا قريب جداً! (فيديو)
فنّ
03:33
ناريغ يقتحم مقابلة نادين نسيب نجيم بطلب من المذيعة: زفافنا قريب جداً! (فيديو)
6
أخبار دولية
14:58
في نيويورك... رجل يطعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة حتى الموت ويجرح شرطيين
أخبار دولية
14:58
في نيويورك... رجل يطعن أربعة أشخاص من عائلة واحدة حتى الموت ويجرح شرطيين
7
آخر الأخبار
14:34
الجزيرة نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: السفينتان اللتان تعرضتا للاستهداف بالبحر الأحمر اليوم لا علاقة لهما بإسرائيل
آخر الأخبار
14:34
الجزيرة نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: السفينتان اللتان تعرضتا للاستهداف بالبحر الأحمر اليوم لا علاقة لهما بإسرائيل
8
منوعات
08:12
أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!
منوعات
08:12
أسرار صغيرة قذرة... مضيف طيران يكشف: لهذا السبب لا تشربوا القهوة على متن الطائرة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More