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اقتصاد
انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
2023-12-08 | 02:05
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انخفاض بأسعار المحروقات... ماذا عن الغاز؟
تسعيرة جديدة للمحروقات
انخفض اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 20000 ليرة لبنانية و98 أوكتان 21000 ليرة لبنانية والمازوت 17000 ليرة لبنانية. أما سعر الغاز فبقي مستقرا.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1541.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1580.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1529.000 ليرة لبنانية
الغاز: 936.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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