سلام أعلن من جمعية شركات الضمان تشكيل لجنة لمعالجة موضوع التأمين على الحياة وتطبيق المعيار 21 مع المالية

استضافت جمعية "شركات الضمان"، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام الذي تحدث عن العلاقة بين الوزارة وشركات التأمين، في مقر الجمعية في الحازمية.

بداية اللقاء، وافقت الجمعية العمومية التي انعقدت برئاسة رئيس الجمعية أسعد ميرزا وحضور مستشار الجمعية الوزير السابق زياد بارود وصدقت على موازنة للعام 2023.



كما وافقت الجمعية التي انعقدت برئاسة عبده خوري على موازنة المؤسسة الوطنية للتأمين الالزامي.



بعد ذلك، عقد الوزير سلام اجتماعا مع الجمعية العمومية لشركات الضمان حيث رحب رئيسها أسعد ميرزا، متحدثا عن هواجس تنتاب قطاع التأمين في هذه الظروف، متمنيا استمرار حسن العلاقة ببن وزارة الاقتصاد والتجارة والجمعية.



وأعلن الوزير سلام تشكيل لجنة لمعالجة موضوع التأمين على الحياة وتطبيق المعيار 21 مع وزارة المالية"، مؤكدا انه مع "قطاع التأمين والمحافظة عليه وعلى استمراريته".