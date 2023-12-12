أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
16
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
طوني الرامي للـLBCI: المطاعم والملاهي ستكون شبه ممتلئة في فترة الاعياد ونشجع السياحة الداخلية
2023-12-12 | 04:15
مشاهدات عالية
شارك
2
min
طوني الرامي للـLBCI: المطاعم والملاهي ستكون شبه ممتلئة في فترة الاعياد ونشجع السياحة الداخلية
توقّع نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي أن يستقبل لبنان حوالي 200 ألف لبناني في خلال فترة الاعياد، مؤكدا أن القطاع بكامل جهوزيته.
وأعلن الرامي في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن أسعار قطاع السهر ستكون مدروسة جدا وأن المطاعم والملاهي ستكون شبه ممتلئة في الفترة الممتدة بين 22 كانون الاول و2 كانون الثاني وأن 70% من المطاعم على رأس السنة ستكون "à la carte" مع "cotillons".
وقال: "القطاع يرحّب بالسياحة الداخلية والمطاعم جاهزة وسيتم افتتاح 20 مطعم في خلال فترة الاعياد".
ورأى أن الحرب الباردة التي نعيشها اليوم هي من دون أفق ومن دون رؤية وهي إستنزافية على صعيد المؤسسات، أما الحرب الساخنة أو الشاملة إذا حصلت فستدمر لبنان والبنى التحتية فيه.
وشدّد على أنه في حال طالت الامور فستكون الظروف صعبة جدا، معتبرا أن الدولة تقوم بفرض الضرائب عوضا عن البحث عن الحلول.
وأشار الى أن الموسم السياحي في الصيف الفائت، نجح نتيجة عمل مشترك وأن مظاهر العيد ظاهرة في لبنان وأن هناك اصرار على البقاء.
وقال: "نحن مقاومون اقتصاديون في لبنان والموازنة "الغوغائية" لن تمر كما هي".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
الرامي
للـLBCI:
المطاعم
والملاهي
ستكون
ممتلئة
الاعياد
ونشجع
السياحة
الداخلية
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-11-01
طوني الرامي للـLBCI: نعيش حالة قلق وهناك انعدام دراماتيكي للحركة السياحية في المطاعم والملاهي
اقتصاد
2023-11-01
طوني الرامي للـLBCI: نعيش حالة قلق وهناك انعدام دراماتيكي للحركة السياحية في المطاعم والملاهي
0
منوعات
2023-12-03
ولد بلا أطراف وحقق إنجازات مبهرة... أنطوني نحول للـLBCI: حلم كشف حالتي لوالدي وهذا سر نجاحي وسعادتي! (فيديو)
منوعات
2023-12-03
ولد بلا أطراف وحقق إنجازات مبهرة... أنطوني نحول للـLBCI: حلم كشف حالتي لوالدي وهذا سر نجاحي وسعادتي! (فيديو)
0
آخر الأخبار
2023-12-01
لودريان للـLBCI: أرسلني الرئيس ماكرون في مهمة كوسيط وليس كبديل والوسيط يعني أن أجعل اللبنانيين يحاولون معاً الخروج من هذا المأزق لأن العلاقات الداخلية مجمدة بشكل كبير والوضع المقلق المستجد بعد مواجهات غزة يحثنا على الإسراع في المسعى للخروج من المأزق
آخر الأخبار
2023-12-01
لودريان للـLBCI: أرسلني الرئيس ماكرون في مهمة كوسيط وليس كبديل والوسيط يعني أن أجعل اللبنانيين يحاولون معاً الخروج من هذا المأزق لأن العلاقات الداخلية مجمدة بشكل كبير والوضع المقلق المستجد بعد مواجهات غزة يحثنا على الإسراع في المسعى للخروج من المأزق
0
خبر عاجل
2023-11-30
ميشال معوض للـLBCI: ليس مقبولا أن تكون المؤسسة العسكرية جزءا من لعبة السلطة الداخلية ويجب حمايتها والامر يتطلب ان يبقى قائدها على رأسها مهما كان اسمه
خبر عاجل
2023-11-30
ميشال معوض للـLBCI: ليس مقبولا أن تكون المؤسسة العسكرية جزءا من لعبة السلطة الداخلية ويجب حمايتها والامر يتطلب ان يبقى قائدها على رأسها مهما كان اسمه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:10
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:10
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
كيف يواجه لبنان التغير المناخي في ظل أزمته المالية والسياسية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
كيف يواجه لبنان التغير المناخي في ظل أزمته المالية والسياسية؟
0
أخبار لبنان
2023-12-09
مدير الواردات والـTVA في وزارة المال للـ LBCI: لتأمين واردات للدولة ونية الحكومة التخفيف على المواطنين
أخبار لبنان
2023-12-09
مدير الواردات والـTVA في وزارة المال للـ LBCI: لتأمين واردات للدولة ونية الحكومة التخفيف على المواطنين
0
أخبار دولية
2023-12-08
الأمين العام لـ"أوبك" يدعو لرفض أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في كوب28
أخبار دولية
2023-12-08
الأمين العام لـ"أوبك" يدعو لرفض أي اتفاق يستهدف الوقود الأحفوري في كوب28
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
07:32
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا نقاط إنتشار جنود العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة
صحة وتغذية
07:26
إضافة جديدة على قائمة فوائد المشي... يقللّ خطر الإصابة بهذا المرض الخبيث!
آخر الأخبار
07:24
باريس تطالب بـ"توضيح كل ملابسات" استشهاد صحافي وإصابة آخرين في جنوب لبنان في 13 تشرين الأول
منوعات
07:17
تخلى عن حبيبته الخمسينية وأجبرها على توضيب حقائبها... وسبب الانفصال صادم!
آخر الأخبار
07:14
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا مرابض مدفعية العدو في خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:41
الجيش الإسرائيلي يقول إن أكثر من 10% من قتلاه في غزة قضوا بنيران صديقة
أخبار دولية
05:41
الجيش الإسرائيلي يقول إن أكثر من 10% من قتلاه في غزة قضوا بنيران صديقة
0
منوعات
2023-12-09
التواء 180 درجة في عمودها الفقري...كيف تغيرت حياة الأم لطفلين؟
منوعات
2023-12-09
التواء 180 درجة في عمودها الفقري...كيف تغيرت حياة الأم لطفلين؟
0
منوعات
2023-12-04
فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)
منوعات
2023-12-04
فقدت حياتها من أجل إنقاذ ابنتها... الأم البطلة رحلت في هجوم مروع لسمكة قرش! (فيديو)
0
خبر عاجل
2023-11-07
معلومات للـLBCI: إطلاق ٨ صواريخ من القطاع الشرقي في اتجاه إسرائيل
خبر عاجل
2023-11-07
معلومات للـLBCI: إطلاق ٨ صواريخ من القطاع الشرقي في اتجاه إسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:09
بوريل: التكتل الاوروبي سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف
أخبار دولية
17:09
بوريل: التكتل الاوروبي سيقترح فرض عقوبات على المستوطنين الاسرائيليين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف
0
أخبار دولية
16:59
ميلر: تتوقع من كل دولة نزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب
أخبار دولية
16:59
ميلر: تتوقع من كل دولة نزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب
0
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
0
أخبار دولية
16:54
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تعمل وفق القانون الدولي
أخبار دولية
16:54
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تعمل وفق القانون الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
كيف يواجه لبنان التغير المناخي في ظل أزمته المالية والسياسية؟
تقارير نشرة الاخبار
14:00
كيف يواجه لبنان التغير المناخي في ظل أزمته المالية والسياسية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بين الحكومة والبرلمان... ملف التمديد لقائد الجيش مكانك راوِح
تقارير نشرة الاخبار
13:52
بين الحكومة والبرلمان... ملف التمديد لقائد الجيش مكانك راوِح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في أسواق الميناء القديمة في طرابلس شارع ينبض بالحياة... فما هو شارع مينو؟
تقارير نشرة الاخبار
13:51
في أسواق الميناء القديمة في طرابلس شارع ينبض بالحياة... فما هو شارع مينو؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خرق واسع لقواعد الإشتباك في الجنوب... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
خرق واسع لقواعد الإشتباك في الجنوب... ماذا في التفاصيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
عبد اللهيان: طهران تدعم حماس وحزب الله وفقًا للقانون الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:49
عبد اللهيان: طهران تدعم حماس وحزب الله وفقًا للقانون الدولي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:01
بري يدعو إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان عند الساعة 11:00 من يوم الخميس الواقع في 14/12/2023
خبر عاجل
08:01
بري يدعو إلى جلسة تشريعية لدرس المشاريع وإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان عند الساعة 11:00 من يوم الخميس الواقع في 14/12/2023
2
حال الطقس
00:36
الأمطار والثلوج عائدة... اليكم طقس الأيام المقبلة
حال الطقس
00:36
الأمطار والثلوج عائدة... اليكم طقس الأيام المقبلة
3
منوعات
08:00
"وصلت إلى منزل صامت"... اتصلت بها شقيقتها طلبا للمساعدة بعد شجار مع زوجها: "كنت في طريقي ولكن بعد فوات الأوان"!
منوعات
08:00
"وصلت إلى منزل صامت"... اتصلت بها شقيقتها طلبا للمساعدة بعد شجار مع زوجها: "كنت في طريقي ولكن بعد فوات الأوان"!
4
منوعات
11:01
نزاع عائلي تحوّل الى جريمة بشعة... هجوم بالأسيد وتهديدات بالجملة!
منوعات
11:01
نزاع عائلي تحوّل الى جريمة بشعة... هجوم بالأسيد وتهديدات بالجملة!
5
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
أخبار دولية
16:57
ماذا قال وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن التوصل الى اتفاق مع حزب الله؟
6
منوعات
07:46
أم لستة أطفال تحضر عشاء العيد بقطعتين من اللحوم...والمبلغ الذي تنفقه صادم!
منوعات
07:46
أم لستة أطفال تحضر عشاء العيد بقطعتين من اللحوم...والمبلغ الذي تنفقه صادم!
7
آخر الأخبار
17:27
مصادر مصرية لسكاي نيوز عربية: إسرائيل تطلب وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة في إطار هدنة إنسانية بغزة
آخر الأخبار
17:27
مصادر مصرية لسكاي نيوز عربية: إسرائيل تطلب وساطة مصر وقطر لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة في إطار هدنة إنسانية بغزة
8
اقتصاد
02:10
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
اقتصاد
02:10
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More