طوني الرامي للـLBCI: المطاعم والملاهي ستكون شبه ممتلئة في فترة الاعياد ونشجع السياحة الداخلية

توقّع نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري طوني الرامي أن يستقبل لبنان حوالي 200 ألف لبناني في خلال فترة الاعياد، مؤكدا أن القطاع بكامل جهوزيته.



وأعلن الرامي في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أن أسعار قطاع السهر ستكون مدروسة جدا وأن المطاعم والملاهي ستكون شبه ممتلئة في الفترة الممتدة بين 22 كانون الاول و2 كانون الثاني وأن 70% من المطاعم على رأس السنة ستكون "à la carte" مع "cotillons".



وقال: "القطاع يرحّب بالسياحة الداخلية والمطاعم جاهزة وسيتم افتتاح 20 مطعم في خلال فترة الاعياد".



ورأى أن الحرب الباردة التي نعيشها اليوم هي من دون أفق ومن دون رؤية وهي إستنزافية على صعيد المؤسسات، أما الحرب الساخنة أو الشاملة إذا حصلت فستدمر لبنان والبنى التحتية فيه.



وشدّد على أنه في حال طالت الامور فستكون الظروف صعبة جدا، معتبرا أن الدولة تقوم بفرض الضرائب عوضا عن البحث عن الحلول.



وأشار الى أن الموسم السياحي في الصيف الفائت، نجح نتيجة عمل مشترك وأن مظاهر العيد ظاهرة في لبنان وأن هناك اصرار على البقاء.



وقال: "نحن مقاومون اقتصاديون في لبنان والموازنة "الغوغائية" لن تمر كما هي".