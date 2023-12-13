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اقتصاد

"موديز" تثبت تصنيف لبنان عند ‭"C‬‭" ‬ وتغير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة

2023-12-13 | 14:23
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&quot;موديز&quot; تثبت تصنيف لبنان عند ‭&quot;C‬‭&quot; ‬ وتغير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة
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"موديز" تثبت تصنيف لبنان عند ‭"C‬‭" ‬ وتغير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة

أعلنت وكالة "موديز" أنها ثبتت تصنيف لبنان عند "C"، مع تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة.
 
وأوضحت أن التوقعات المستقبلية المستقرة للبنان انعكاس لتوقعاتها بأن يظل التصنيف عند "C" في المستقبل المنظور.
 
واعتبرت أن استمرار الفراغ السياسي يزيد من مخاطر حدوث أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية طويلة الأمد.
 
ولفتت الى أن "تعرض لبنان لمزيد من الاحتدام في صراع إسرائيل وحماس سيبدد بشكل جزئي مكاسب حديثة في قطاع السياحة".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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