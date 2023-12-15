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أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟

2023-12-15 | 02:05
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أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
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أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟

انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 24000 ليرة لبنانية، والمازوت 23000 ليرة لبنانية، واستقرار في سعر الغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1505.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1545.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1498.000 ليرة لبنانية
الغاز: 939.000 ليرة لبنانية.
 
 
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