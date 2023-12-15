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o
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اقتصاد
أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
2023-12-15 | 02:05
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أسعار جديدة للمحروقات... كيف أصبحت؟
انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 24000 ليرة لبنانية، والمازوت 23000 ليرة لبنانية، واستقرار في سعر الغاز.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1505.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1545.000 ليرة لبنانية
المازوت: 1498.000 ليرة لبنانية
الغاز: 939.000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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