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اقتصاد
"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة
2023-12-15 | 08:23
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"الريجي" ضبطت منتجات تبغية مهرّبة ومزوّرة
أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أنها واصلت جهودها لمكافحة التهريب، إذ ضبطت كميات من المصنوعات التبغية المهربة والمعسل المهرب والمزور والسيجار بالإضافة إلى السجائر الالكترونية vape بنتيجة عملية دهم في مناطق الزلقا والبترون وطرابلس وطريق المطار.
وقد سُطرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
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