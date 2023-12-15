شقير يلتقي نائب رئيس إتحاد موظفي القطاع العام التركي

استقبل رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في غرفة بيروت وجبل لبنان نائب رئيس إتحاد "ميمورسن" في تركيا (إتحاد موظفي القطاع العام التركي) أحمد جوك يرافقه نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه والأمين العام للاتحاد سعد الدين حميدي صقر، وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين الصديقين.



ونوه شقير بالدور الذي تلعبه تركيا الدولة الصديقة للبنان ومواقفها المشرفة للحفاظ على إستقرار وازدهاره، مشيداً بالعلاقات المميزة بين الهيئات الإقتصادية وبين إتحاد الغرف والقطاع الخاص التركي. واعتبر ان زيارة جوك من شأنها إعطاء زخم لهذه العلاقات بكل أبعادها.



وأكد شقير أن الهيئات الإقتصادية تتعاون بشكل وثيق مع الإتحاد العمالي العام في لبنان، وهي تمكنت من خلال هذا التعاون من الوصول الى مجموعة من الخطوات التي أدت الى تحسين ظروف العمال الحياتية في خضم أصعب أزمة إقتصادية ومالية.



بدوره، أشاد جوك بالدور الذي يلعبه شقير في خلق علاقة إيجابية ومنتجة بين أرباب العمل والعمال، مشيراً الى رغبته بتفعيل التعاون بين لبنان وتركيا على مستوى النقابات العمالية. ووجه دعوة لشقير لزيارة أنقرة.



وفي ختام الزيارة قدم شقير لجوك كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.