كنعان بعد جلسة لجنة المال: التركيز يجب ان ينصب على الحؤول دون صدور الموازنة بمرسوم

شدّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان على أن التركيز يجب ان يكون في الأيام المقبلة على انجاز اعتمادات الوزارات والادارات لتهيئة الأجواء لمناقشة الموازنة في الهيئة العامة.وقال كنعان بعد جلسة للجنة المال درست فيها موازنة وزارة الطاقة ومؤسساتها: "هذا هو الهدف الاساسي للحؤول دون اصدار الموازنة. كما اكدنا سابقاً بمرسوم حكومي يتجاوز كل التعديلات التي عملت عليها لجنة المال والموازنة خلال الاسابيع الماضية للحد من الأضرار التي تحتويها، لاسيما بالنسبة للزيادات الضرائبية التي شملت كل القطاعات من دون استثناء".واعلن أن اللجنة طلبت من وزير الطاقة ايداعها في اليومين المقبلين تفاصيل المشاريع المائية والكهربائية الملحوظة اعتماداتها في متن المشروع، كما اعادة توزيع بند الكهرباء في كل المؤسسات والإدارات العامة وفقاً للحاجة بالتنسيق مع وزارة المالية".واكد أن لجنة المال ستقوم في خلال هذا الاسبوع، والاسبوع المقبل، بجلسات يومية بدءا من الغد، مع وزارة الاشغال، والاربعاء مع وزارة الدفاع، والخميس مع وزارتي السياحة والمهجرين.