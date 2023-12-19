أبو حيدر بحث مع وفد من نقابة المواشي عمليات الغش في بيع اللحوم للمواطنين

نبّه أمين سر نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي في لبنان ماجد عيد الى ان "موسم الأعياد يشكل مساحة واسعة لحصول عمليات غش في بيع اللحوم للمواطنين، لا سيما لجهة بيع اللحوم المجلدة والهندية كونها لحوم حية وباسعار اللحوم الحية، لافتا الى ان هذا ما يعتبر غش وسرقة موصوفة للمواطنين.



وأشار عيد خلال زيارة قام بها على رأس وفد من النقابة الى مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، وجرى خلالها البحث في ضبط عمليات الغش في بيع اللحوم، الى ان الأسواق تغزوها أنواع كثيرة من اللحوم المجلدة ومن مصادر مختلفة حول العالم وخصوصاً اللحم الهندي المعروف بأسعاره المنخفضة مقارنة باللحوم الحية.



بدوره، أكد أبو حيدر تعاونه الكامل وانفتاحه على كل الأفكار المطروحة حول هذا الموضوع، مشدداً على ضرورة وقف هذه الممارسات السيئة التي تلحق الضرر بالمواطنين.



كما اكد أبو حيدر للوفد ان "مديرية حماية المستهلك سيكون لها جولات واسعة لملاحقة هذا الموضوع بشكل خاص في الأيام المقبلة".



هذا وتم طرح خلال الإجتماع آليات جديدة لمنع عمليات الغش في بيع اللحوم في الأسواق.