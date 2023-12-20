البستاني: الاتفاقات التجارية بين لبنان والدول الاخرى تحتاج الى فرق عمل

أكد رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والنفط جلسة النائب فريد البستاني أنه "لدينا بعض القوانين في الجلسة المقبلة وسنركز على بعضها، وسنواكب لجنة المال في كل ما يحال الينا. وبالنسبة لاعادة هيكلية المصارف سنناقش ونحن حرصاء على اموال المودعين".



وأعلن بعد جلسة للجنة، أنه تمت مناقشة الاتفاقات بين لبنان والدول الاخرى بالنسبة للتجارة وأن هناك زيادة بالصادرات للاتحاد الاوروبي، وأن الصناعات المحلية مشرفة ومطابقة للمواصفات، وأنه تم تصدير العسل والبطاطا والنبيذ، صناعتنا المحلية تتقدم.



ولفت الى أن اعضاء اللجنة ناقشوا موضوع الفرق بين الصادرات والواردات.



وقال البستاني: "استعرضنا كل الاتفاقيات، هناك عمل جدي بين وزارتي الاقتصاد والصناعة وشعرنا انه يجب وضع كادر عمل لتكون هناك خلية عمل. الاتفاقيات تحتاج الى فرق عمل".



وأضاف: "بحثنا في موضوع الملحقين الاقتصاديين وان نحسن شروط الاتفاقيات، وشددنا على تطبيق المعاملات بالمثل. كما تطرقنا الى موضوع الدواء، واذا اردنا ان نصدر الى مصر هناك عوائق ادارية"



وتابع: "بحثنا في موضوع الصناعة، وصناعتنا هي تحويلية، وعلينا ان ننتبه اذا اردنا الزيادة على المواد الاولية. كما عرضنا موضوعا جديدا وهو موضوع الحلويات، اذ ان الاتحاد الاوروبي وضع ضريبة عليها، وطلبوا منا ان يستعملوا الزيت النباتي" .





الصادق



بدوره، اعتبر النائب وضاح الصادق أن الاتفاقيات التجارية مهمة للبنان، قائلا: "نحن بحاجة ان نفاوض، ونحن مرتاحون وهناك امور سياسية تحكمنا بعلاقتنا مع الدول ونتمنى ان تحل، لا سيما بعد انتخاب رئيس للجمهورية".



وأكد الصادق على ضرورة التحضير لخطة لمدة معينة لتطوير الصادرات وتعديل ميزان المدفوعات.