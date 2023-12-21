ميقاتي ترأس اجتماعا ماليا في السراي... وتقييم للأوضاع النقدية والمالية مع نهاية العام

ميقاتي ترأس اجتماعا ماليا في السراي

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا ماليا، عصر اليوم، في السراي الحكومي، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.



وخلال الاجتماع، تم تقييم الأوضاع النقدية والمالية مع نهاية العام.