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كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة: اتوقع ان ننتهي في الاسبوع الاول من كانون الثاني في حال الالتزام بمواعيد الجلسات

2023-12-27 | 06:48
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كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة: اتوقع ان ننتهي في الاسبوع الاول من كانون الثاني في حال الالتزام بمواعيد الجلسات
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كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة: اتوقع ان ننتهي في الاسبوع الاول من كانون الثاني في حال الالتزام بمواعيد الجلسات


انجزت لجنة المال موازنة وزارات الشؤون الاجتماعية والزراعة والثقافة والإعلام وقررت دعم اللجنة الوطنية للأونيسكو كما الكونسرفتوار بنفقاتهما التشغيلية للحؤول دون توقفهما عن العمل لما يشكلانه من تاريخ ثقافي وطني للبنان.

وأوصت بدعم الزراعة لاسيما اعتمادات المتعلقة بالمبيدات الزراعية والمشروع الأخضر والتعاونيات. كما طلبت من وزارة الشؤون الاجتماعية تفصيل المساهمات للجمعيات التي لا تتوخى الربح.

وشدد رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان، على أنهم مصممون على الانتهاء من نقاش الموازنة قبل نهاية المهلة الدستورية اخر كانون الثاني، وقال: "اتوقع إذا التزم النواب والوزراء المعنيون بمواعيد الجلسات المحددة ان ننتهي في الاسبوع الاول من كانون الثاني". 
 
 
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