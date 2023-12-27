انخفاض في أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط دولارًا واحدًا للبرميل لتمحو مكاسب اليوم السابق، في وقت يراقب فيه المستثمرون التطورات، في البحر الأحمر مع استئناف بعض شركات الشحن الكبرى المرور من المنطقة.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتًا، أو 1.16 في المئة، إلى 80.13 دولار للبرميل، في حلول الساعة 1323 بتوقيت جرينتش.وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركيّ 1.05 دولار، أو 1.39 في المئة، إلى 74.52 دولار للبرميل.وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس إنّ الأسعار قد تنخفض بسبب قيام المستثمرين بعمليات جني للأرباح.وأعلنت شركة ميرسك الدنمركية العملاقة للشحن أنها حددت مواعيد لمرور عشرات من سفن الحاويات، عبر قناة السويس والبحر الأحمر، في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن دعت إلى التوقف عن استخدام هذين الطريقين هذا الشهر، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثيّ اليمنية المتحالفة من إيران.وأنهى الخامان الجلسة على ارتفاع بأكثر من اثنين في المئة إذ غذت الهجمات على سفن، في البحر الأحمر المخاوف من تعطل عمليات الشحن.