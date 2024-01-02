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اقتصاد

ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

2024-01-02 | 02:09
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ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟
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ارتفاع سعر البنزين... ماذا عن المازوت والغاز؟

جدول جديد لأسعار المحروقات...

ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان 9000 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر المازوت والغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
 
- بنزين 95 أوكتان: 1498.000 ليرة لبنانية.
- بنزين 98 أوكتان: 1538.000 ليرة لبنانية.
- المازوت: 1475.000 ليرة لبنانية.
- الغاز: 944.000 ليرة لبنانية. 
 
 
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