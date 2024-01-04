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اقتصاد
بيان الوضع الموجز من مصرف لبنان...واعلان وقف الـ seigniorage وبدء العمل مع صندوق النقد
2024-01-04 | 04:00
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بيان الوضع الموجز من مصرف لبنان...واعلان وقف الـ seigniorage وبدء العمل مع صندوق النقد
نشر مصرف لبنان بيان الوضع الموجز الذي تعهد بنشره ليعكس حقيقة الوضع المالي للمصرف بشفافية، معلنا وقف العمل بمبدأ الـ seigniorage لتوضيح الأعباء المؤجلة تحت بند جديد ومستقل باسم "عمليات السوق المفتوحة المؤجلة"، وأعلن أيضًا بدء العمل مع صندوق النقد الدولي على مشروع safeguards assessment الذي يتضمن في إحدى محاوره إعادة النظر في السياسة المحاسبية والتقارير والإفصاحات المالية لتأكيد اتباع أفضل مبادئ الحوكمة والشفافية.
***
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