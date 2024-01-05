الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
هايلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI
اقتصاد

انخفاض أسعار المواد الغذائية في العام 2023

2024-01-05 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انخفاض أسعار المواد الغذائية في العام 2023
2min
انخفاض أسعار المواد الغذائية في العام 2023

انخفضت أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 13,7% في 2023 مقارنة بالعام 2022، وفق ما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

وسُجّل انخفاض ملحوظ، في أسعار الزيوت النباتية والحبوب.
     
وشهد مؤشر المنظمة لأسعار المواد الغذائية، الذي يقيس التغير في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، انخفاضًا بنسبة 15,4% على أساس سنويّ بالنسبة إلى الحبوب، في نتيجة تعكس المخزون الكبير للأسواق العالمية.

لكنّها، تتناقض مع الإرتفاع، الذي شهدته الأسعار عام 2022 بسبب الحرب، في أوكرانيا.
     
ويبرز التراجع بصورة أكبر في أسعار الحبوب وأهمها القمح والذرة، في حين ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز بنسبة 21% خلال هذه الفترة.

وتعود هذه النتيجة بصورة كبيرة إلى المخاوف المرتبطة بالتأثير المحتمل لظاهرة ال نينيو المناخية على الإنتاج العالمي، إضافة إلى القيود، التي فرضتها الهند على عمليات التصدير.
     
وشهدت الزيوت النباتية الانخفاض الأكبر في الأسعار إذ وصل إلى 32,7% سنة 2023 مقارنة بالعام 2022. 

واستمر هذا الانخفاض في كانون الاول، في حين تأثر زيت فول الصويا تحديدًا بتباطؤ الطلب، في قطاع الديزل الحيويّ وبتحسن الظروف المناخية في مناطق النمو الرئيسية، في البرازيل، حسب "فاو".
     
ويُعدّ السكر هو المنتج الوحيد، الذي لم تشهد أسعاره انخفاضًا على أساس سنويّ، بل ارتفعت بنسبة 26,7%. إلّا أنّ مؤشر أسعاره شهد في كانون الأول انخفاضًا بـ16,6% مقارنة بتشرين الثاني، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


آخر الأخبار

اقتصاد

أسعار

المواد

الغذائية

العام

إرتفاع في أسعار المحروقات
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-10-12

بحصلي يطمئِن: مخزون المواد الغذائية في لبنان يكفي لثلاثة اشهر والأسعار مستقرة

LBCI
اقتصاد
2023-12-27

انخفاض في أسعار النفط

LBCI
اقتصاد
2023-12-22

انخفاض في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
2023-12-21

تغيير تذاكر الدخول إلى أحد أشهر المعالم في العالم في العام 2025... وهذه الأسعار الجديدة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
02:08

إرتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
2024-01-04

أزعور: توقُف مرور السفن في البحر الأحمر لمدة طويلة قد يُحدث تأثيراً سلبياً كبيراً على اقتصادات الشرق الأوسط

LBCI
اقتصاد
2024-01-04

بيان الوضع الموجز من مصرف لبنان...واعلان وقف الـ seigniorage وبدء العمل مع صندوق النقد

LBCI
اقتصاد
2024-01-02

لجنة المال أقرت موازنات وزارات الصحة والعمل والسياحة... كنعان: تعليق بند الأدوية لعدم شموله أدوية السرطان

آخر الأخبار
d-none hideMe
Download
LBCI
أخبار دولية
11:07

البحرية الهندية: إنقاذ طاقم سفينة تعرضت لمحاولة خطف في بحر العرب

LBCI
أخبار دولية
11:05

الخارجية الأميركية: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن خمسة من ممولي "حماس"

LBCI
آخر الأخبار
10:53

الجيش الاسرائيلي يستهدف اطراف بلدتي كفركلا وديرميماس

LBCI
آخر الأخبار
10:49

المقاومة الاسلامية: استهدفنا تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بصواريخ بركان وتم إصابته ‏إصابة مباشرة

LBCI
آخر الأخبار
10:48

صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها شمال إسرائيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
10:43

"الكابتن ماجد" يودع متابعيه هذا العام بعد 43 عاماً على إطلاقه

LBCI
خبر عاجل
2024-01-04

الجزيرة: مقتل معاون قائد عمليات حزام بغداد في الحشد الشعبي طالب السعيدي في الغارة ببغداد اضافة الى مقتل القياديين بحركة النجباء أبو تقوى السعيدي وعلي أبو سجاد

LBCI
حال الطقس
2023-11-16

ماذا في تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-06-25

وزير المهجرين بحث مع وزير الداخلية السوري سبل تعزيز التعاون في ملف عودة اللاجئين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:46

هوكشتاين في إسرائيل وهذه آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:05

هدوء حذر يسبق كلمة السيد نصرالله على الجبهة الجنوبية...

LBCI
أخبار دولية
06:38

رئيسي: الإرهاب في المنطقة هو من صناعة أميركا

LBCI
أخبار لبنان
02:13

بوريل في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

لبنان يتحضر لخوض بطولة كأس آسيا لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

ملف الكوستا برافا بين أروقة مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

الإثنين موعد العودة إلى المدارس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

ما هي الظروف التي أدت إلى ولادة اتفاق أوسلو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

القراءة الاسرائيلية لِما بعد اغتيال العاروري وكلام نصرالله

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:50

المدارس الكاثوليكية أعلنت تعليق الإضراب والمدارس ستفتح أبوابها الإثنين

LBCI
منوعات
15:30

بعد 6 أشهر من المواعدة...اكتشفت أنها وحبيبها أقرباء وهذا ما قررته!

LBCI
أخبار لبنان
06:25

رفع بدل النقل: 450 ألف ليرة عن كل يوم عمل

LBCI
منوعات
14:30

تزوج من شابة بعمر ابنه...ولهذا السبب يكره الابن زوجة والده!

LBCI
اقتصاد
02:08

إرتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
صحف اليوم
01:09

هوكشتاين توصل إلى تسوية سبع نقاط (الأنباء الإلكترونية)

LBCI
أخبار دولية
15:11

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن مرحلة جديدة في حرب غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

القراءة الاسرائيلية لِما بعد اغتيال العاروري وكلام نصرالله

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More