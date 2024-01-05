انخفاض أسعار المواد الغذائية في العام 2023

انخفضت أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 13,7% في 2023 مقارنة بالعام 2022، وفق ما أفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).



وسُجّل انخفاض ملحوظ، في أسعار الزيوت النباتية والحبوب.



وشهد مؤشر المنظمة لأسعار المواد الغذائية، الذي يقيس التغير في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، انخفاضًا بنسبة 15,4% على أساس سنويّ بالنسبة إلى الحبوب، في نتيجة تعكس المخزون الكبير للأسواق العالمية.



لكنّها، تتناقض مع الإرتفاع، الذي شهدته الأسعار عام 2022 بسبب الحرب، في أوكرانيا.



ويبرز التراجع بصورة أكبر في أسعار الحبوب وأهمها القمح والذرة، في حين ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأرز بنسبة 21% خلال هذه الفترة.



وتعود هذه النتيجة بصورة كبيرة إلى المخاوف المرتبطة بالتأثير المحتمل لظاهرة ال نينيو المناخية على الإنتاج العالمي، إضافة إلى القيود، التي فرضتها الهند على عمليات التصدير.



وشهدت الزيوت النباتية الانخفاض الأكبر في الأسعار إذ وصل إلى 32,7% سنة 2023 مقارنة بالعام 2022.



واستمر هذا الانخفاض في كانون الاول، في حين تأثر زيت فول الصويا تحديدًا بتباطؤ الطلب، في قطاع الديزل الحيويّ وبتحسن الظروف المناخية في مناطق النمو الرئيسية، في البرازيل، حسب "فاو".



ويُعدّ السكر هو المنتج الوحيد، الذي لم تشهد أسعاره انخفاضًا على أساس سنويّ، بل ارتفعت بنسبة 26,7%. إلّا أنّ مؤشر أسعاره شهد في كانون الأول انخفاضًا بـ16,6% مقارنة بتشرين الثاني، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر.