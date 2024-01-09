وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ 7 ملايين ليرة

أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم، حددت فيه سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلثاء ٩/١/٢٠٢٤ ولغاية الثلثاء ١٦/١/٢٠٢٤ ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة".

وستحدد الوزارة سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً.