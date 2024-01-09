السعودية تؤكد على دعم جهود تحقيق الاستقرار في أسواق النفط

أشاد مجلس الوزراء السعودي في بيان اليوم الثلاثاء بالتزام الدول المنتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق.



وشدد البيان على "حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها".



وأعلنت أنجولا في كانون الأول الماضي انسحابها من أوبك.