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اقتصاد

البستاني: تقدمت باقتراح تعديل قانون الموجبات والعقود ونحاول إيجاد طريقة لإطلاق العجلة الاقتصادية

2024-01-10 | 06:03
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البستاني: تقدمت باقتراح تعديل قانون الموجبات والعقود ونحاول إيجاد طريقة لإطلاق العجلة الاقتصادية
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البستاني: تقدمت باقتراح تعديل قانون الموجبات والعقود ونحاول إيجاد طريقة لإطلاق العجلة الاقتصادية

أعلن رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني أنه تقدم باقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون الموجبات والعقود. 

وأكد البستاني بعد اجتماع للجنة، أن اللجنة تحاول أن تجد طريقة لإطلاق العجلة الاقتصادية حتى تعود المصارف وتدين ويكون لديها سيولة لدفع أموال المودعين.

وأشار الى أنه كان هناك نقاش مثمر بين وزارة الاقتصاد واللجنة وأنه لم يكن تقنيا بل تطرق الى موضوع المساواة. وقال: "علينا أن نأتي بالاستثمارات ولكن لا أن ننسى اموال الودائع وعلينا دفع اموال المودعين وتطرقنا الى موضوع توحيد سعر الصرف، وحصلت فوضى لجهة تسديد القروض على سعر صرف 1500 إذ لا نستطيع فصل المستقبل عن الحاضر".

وأضاف: "هناك دعاوى في المحاكم واذا أقر القانون الذي تقدمت به يسمح برد الأموال بنفس العملة وهذا ليس انتقاصا من العملية اللبنانية وبعض اعضاء اللجنة كان لديهم فكرة بعدم الاقتراب من موضوع الهركات".

وتابع: "نحن نقوم بعمل لدوران العجلة الاقتصادية، وما أقوله إنه إذا أطلقنا يد المصارف فربما نستطيع ان نستثمر الاموال الموضوعة في المنازل ومن خسر هم المودعون والقطاع العام والمتقاعدون. نحن ندرس كيفية فصل الماضي عن الحاضر والمستقبل، كما ناقشنا موضوع الغبن الفاحش، وأشير الى اننا سنطور هذه الفكرة لجهة تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات".
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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