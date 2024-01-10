مصدر في المركزي لـ"رويترز": القصف المستمر عبر الحدود الجنوبية أدى إلى تأخير إطلاق منصة للعملات الأجنبية

مصدر في المركزي لـ"رويترز": القصف المستمر عبر الحدود الجنوبية أدى إلى تأخير إطلاق منصة للعملات الأجنبية

كشف مصدر كبير في مصرف لبنان المركزي أن "القصف المستمر منذ أشهر عبر الحدود الجنوبية للبنان بين جماعة حزب الله المسلحة وإسرائيل أدى إلى تأخير إطلاق منصة للعملات الأجنبية."



وأعلن مصرف لبنان المركزي في أيلول أنه يسعى إلى تدشين منصة للعملات الأجنبية تديرها بلومبرج بعد الإلغاء التدريجي لمنصته "صيرفة" التي تعرضت لإنتقادات بسبب الافتقار إلى الشفافية والحوكمة.



وقال المصدر الذي طلب عدم نشر إسمه لـ"رويترز: "ما أخرنا هو المشاكل في الجنوب وعدم قدرة الأجانب المشاركين في عملية إطلاق المنصة على القدوم إلى لبنان".



وقال مصرف لبنان المركزي أمس الثلاثاء إن البنوك التجارية التي لم تقم بذلك بعد يمكنها الدخول لتثبيت نظام بلومبرج الآلي لتداول العملات الأجنبية بين البنوك حتى تتمكن من التداول على منصة العملات بمجرد إطلاقها.



ولم يذكر المركزي متى سيتم إطلاق المنصة، لكنه قال إنه لن يسمح بالتداول عليها إلا لمزودي السيولة المعتمدين.