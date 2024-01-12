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اقتصاد
إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
2024-01-12 | 02:07
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إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
انخفض اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 14000 ليرة لبنانية والمازوت 14000 ليرة لبنانية، فيما استقرّ سعر الغاز.
وقد أصبحت الأسعار كالآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 1501.000 ليرة
- البنزين 98 أوكتان: 1541.000 ليرة
- المازوت: 1471.000 ليرة
- الغاز: 939.000 ليرة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
أسعار
البنزين
والمازوت..
واستقرار
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