بعد الضربات الأميركية والبريطانية في اليمن... أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2.5%

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المئة مع شنّ الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة المتحالفة مع إيران على سفن بالبحر الأحمر.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 79.36 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.99 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 74.01 دولار بحلول الساعة 0931 بتوقيت غرينتش.