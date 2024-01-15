كتاب من حوماني لكركي لرفع المساعدة المالية الى 100 مليون ليرة

وجه رئيس نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن حوماني كتابا عاجلا الى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي جاء فيه: "حيث ان الوساطة الصادرة عن وزارة العمل برقم 3/298 تاريخ 22/06/2023 قد انصفت المستخدمين بأحقية الاستفادة من المادة 8 (التقديمات الاجتماعية من نظام المستخدمين)، وحيث أن المصالح المستقلة قد حسّنت رواتب مستخدميها وعلى سبيل المثال (الريجي، اوجيرو ومؤسسة كهرباء لبنان، ... )، واسوة بهم، نطالب بالمعاملة بالمثل.

ولحين البت بهذه المطالب ولتفادي الاعتصام والتصعيد قبل نهاية الاسبوع المقبل، نطالبكم برفع كتاب المساعدة المالية المرفوع سابقا لحضرتكم (بقيمة 100 مليون ل.ل. للعامل(ة) ولمرة واحدة)، كما نذكركم بكتاب البدلات لكل الفئات، على ان تشمل جميع العاملين في الصندوق مهما كانت تسمياتهم. ونأمل من حضرتكم التفضل بالاطلاع وعرض هذه المطالب على او لجلسة لمجلس الادارة. وقبول الاحترام %".