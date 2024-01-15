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كنعان: جلسة لجنة المال مستمرة حتى ساعات متأخرة اليوم لإنهاء المهمة والبت بالمواد المعلّقة من موازنة 2024

2024-01-15 | 08:40
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كنعان: جلسة لجنة المال مستمرة حتى ساعات متأخرة اليوم لإنهاء المهمة والبت بالمواد المعلّقة من موازنة 2024
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كنعان: جلسة لجنة المال مستمرة حتى ساعات متأخرة اليوم لإنهاء المهمة والبت بالمواد المعلّقة من موازنة 2024

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن جلسة لجنة المال مستمرة حتى ساعات متأخرة اليوم لإنهاء المهمة والبت بالمواد المعلّقة من موازنة 2024 وتجميع الأرقام التي أعادت لجنة المال والموازنة النظر بها". 

وقال من مجلس النواب: "متجهون لنتائج تختلف عما وردنا من الحكومة، وتعديلاتنا على الموازنة تأخذ بالاعتبار رفض الضرائب المستحدثة ورفض الرسوم المستحدثة والتعاطي بمسؤولية مع انهيار سعر الصرف".

وأكد أنه ستكون هناك بشائر جيدة تتعلّق بالقطاع العام كما الضرائب الملحوظة على القطاع الخاص وسيكون هناك مؤتمر صحافي في اليومين المقبلين عن خلاصة التقرير النهائي.

وقال: "نعيد توزيع الاحتياطي لأنه كما ورد من الحكومة بـ78 ألف مليار لا يجوز أن يبقى كما هو ونأخذ بالاعتبار إعادة توزيع اعتمادات وزارة الصحة على سبيل المثال بإضافة 10 آلاف مليار على بند الأدوية ليذهب تحديداً الى أدوية السرطان".
 
 
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