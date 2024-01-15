الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
جبل لبنان
15
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
15
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
كنعان: جلسة لجنة المال مستمرة حتى ساعات متأخرة اليوم لإنهاء المهمة والبت بالمواد المعلّقة من موازنة 2024
2024-01-15 | 08:40
مشاهدات عالية
شارك
0
min
كنعان: جلسة لجنة المال مستمرة حتى ساعات متأخرة اليوم لإنهاء المهمة والبت بالمواد المعلّقة من موازنة 2024
أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن جلسة لجنة المال مستمرة حتى ساعات متأخرة اليوم لإنهاء المهمة والبت بالمواد المعلّقة من موازنة 2024 وتجميع الأرقام التي أعادت لجنة المال والموازنة النظر بها".
وقال من مجلس النواب: "متجهون لنتائج تختلف عما وردنا من الحكومة، وتعديلاتنا على الموازنة تأخذ بالاعتبار رفض الضرائب المستحدثة ورفض الرسوم المستحدثة والتعاطي بمسؤولية مع انهيار سعر الصرف".
وأكد أنه ستكون هناك بشائر جيدة تتعلّق بالقطاع العام كما الضرائب الملحوظة على القطاع الخاص وسيكون هناك مؤتمر صحافي في اليومين المقبلين عن خلاصة التقرير النهائي.
وقال: "نعيد توزيع الاحتياطي لأنه كما ورد من الحكومة بـ78 ألف مليار لا يجوز أن يبقى كما هو ونأخذ بالاعتبار إعادة توزيع اعتمادات وزارة الصحة على سبيل المثال بإضافة 10 آلاف مليار على بند الأدوية ليذهب تحديداً الى أدوية السرطان".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
آخر الأخبار
اقتصاد
كنعان
لجنة المال
موازنة
التالي
كتاب من حوماني لكركي لرفع المساعدة المالية الى 100 مليون ليرة
"الريجي" سطرت خلال سنة 2023 نحو 228 محضر ضبط
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-12-27
كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة: اتوقع ان ننتهي في الاسبوع الاول من كانون الثاني في حال الالتزام بمواعيد الجلسات
اقتصاد
2023-12-27
كنعان بعد اجتماع لجنة المال والموازنة: اتوقع ان ننتهي في الاسبوع الاول من كانون الثاني في حال الالتزام بمواعيد الجلسات
0
اقتصاد
2023-12-19
لجنة المال أنجزت موازنة الأشغال.. كنعان: الحكومة ترمي القوانين العشوائية على مجلس النواب
اقتصاد
2023-12-19
لجنة المال أنجزت موازنة الأشغال.. كنعان: الحكومة ترمي القوانين العشوائية على مجلس النواب
0
اقتصاد
2023-12-18
كنعان بعد جلسة لجنة المال: التركيز يجب ان ينصب على الحؤول دون صدور الموازنة بمرسوم
اقتصاد
2023-12-18
كنعان بعد جلسة لجنة المال: التركيز يجب ان ينصب على الحؤول دون صدور الموازنة بمرسوم
0
أخبار لبنان
2023-12-13
لجنة المال ناقشت موازنة الداخلية كنعان: سنكثّف جلساتنا لتفادي كوارث الموازنة بمرسوم حكومي
أخبار لبنان
2023-12-13
لجنة المال ناقشت موازنة الداخلية كنعان: سنكثّف جلساتنا لتفادي كوارث الموازنة بمرسوم حكومي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
07:28
كتاب من حوماني لكركي لرفع المساعدة المالية الى 100 مليون ليرة
اقتصاد
07:28
كتاب من حوماني لكركي لرفع المساعدة المالية الى 100 مليون ليرة
0
اقتصاد
2024-01-12
"الريجي" سطرت خلال سنة 2023 نحو 228 محضر ضبط
اقتصاد
2024-01-12
"الريجي" سطرت خلال سنة 2023 نحو 228 محضر ضبط
0
اقتصاد
2024-01-12
بعد الضربات الأميركية والبريطانية في اليمن... أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2.5%
اقتصاد
2024-01-12
بعد الضربات الأميركية والبريطانية في اليمن... أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2.5%
0
اقتصاد
2024-01-12
إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
اقتصاد
2024-01-12
إنخفاض في أسعار البنزين والمازوت.. واستقرار في سعر الغاز
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
09:11
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على بولفار بيار الجميل من جسر الفيات حتى الكرنتينا
آخر الأخبار
09:09
وزارة المالية الإسرائيلية: مجلس الوزراء وافق على تعديل موازنة 2024 لتشمل تمويلا للحرب مع حماس
أخبار لبنان
09:05
"لقاء سيدة الجبل": الاستمرار في موقف الانكار والتسليم بواقع سقوط الدولة اللبنانية في أيدي إيران بات خيانة وطنية
أخبار لبنان
09:04
إضراب في مخيمات الشمال بمناسبة مرور 100 يوم على العدوان على غزة
أخبار دولية
08:59
الجيش الاسرائيلي يعتقل 25 طالبا جامعيًا في نابلس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:16
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد الهري باتجاه طربلس قرب جسر كفريا
آخر الأخبار
06:16
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات على اوتوستراد الهري باتجاه طربلس قرب جسر كفريا
0
آخر الأخبار
15:26
"الجزيرة" تنقل عن أمير قطر قوله إنّ فلسطين قضية مبدأ وشرف وإن قتل وتهجير الفلسطينيين خط لا يمكن تجاوزه أو قبوله
آخر الأخبار
15:26
"الجزيرة" تنقل عن أمير قطر قوله إنّ فلسطين قضية مبدأ وشرف وإن قتل وتهجير الفلسطينيين خط لا يمكن تجاوزه أو قبوله
0
أخبار دولية
02:10
الصين ترحب بقرار ناورو قطع العلاقات مع تايوان
أخبار دولية
02:10
الصين ترحب بقرار ناورو قطع العلاقات مع تايوان
0
آخر الأخبار
04:22
المقاومة الإسلامية: استهداف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيه
آخر الأخبار
04:22
المقاومة الإسلامية: استهداف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابات مباشرة فيه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:06
اجتماع بين بو صعب ووزير الدفاع... ماذا في التفاصيل؟
أخبار لبنان
08:06
اجتماع بين بو صعب ووزير الدفاع... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار لبنان
06:32
حمية من ضهر البيدر: هاجسنا تأمين السلامة المرورية والعمل على منع انجراف الاتربة
أخبار لبنان
06:32
حمية من ضهر البيدر: هاجسنا تأمين السلامة المرورية والعمل على منع انجراف الاتربة
0
أخبار لبنان
06:08
مع استمرار المساعي الدبلوماسية لوقف التصعيد الميداني بين اسرائيل وحزب الله.. كيف تبدو صورة الميدان جنوبًا؟
أخبار لبنان
06:08
مع استمرار المساعي الدبلوماسية لوقف التصعيد الميداني بين اسرائيل وحزب الله.. كيف تبدو صورة الميدان جنوبًا؟
0
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: ليس من خيار أمام شعبنا وبلداننا إلاّ المقاومة
أخبار لبنان
05:24
فضل الله: ليس من خيار أمام شعبنا وبلداننا إلاّ المقاومة
0
أخبار لبنان
04:43
مولوي: القوى الامنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن
أخبار لبنان
04:43
مولوي: القوى الامنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن
0
أخبار دولية
14:17
أبو عبيدة: عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح
أخبار دولية
14:17
أبو عبيدة: عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم الحركة في قطاع غزة قتلوا على الأرجح
0
أخبار دولية
14:02
القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر
أخبار دولية
14:02
القيادة الإسرائيلية فتحت معركة جديدة حول محور فيلادلفي المشترك بين غزة ومصر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مباراة نارية بين ريال وبرشلونة في النهائي الإسباني على الأراضي السعودية
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مباراة نارية بين ريال وبرشلونة في النهائي الإسباني على الأراضي السعودية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من أمام ملعب المدينة التعليمية في قطر… منتخب فلسطين يخوض أولى مبارياته
تقارير نشرة الاخبار
13:58
من أمام ملعب المدينة التعليمية في قطر… منتخب فلسطين يخوض أولى مبارياته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
14:23
صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟
منوعات
14:23
صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟
2
منوعات
11:20
العثور على مخلوق مرعب على أحد الشواطئ في هذا البلد... إليكم التفاصيل! (صورة)
منوعات
11:20
العثور على مخلوق مرعب على أحد الشواطئ في هذا البلد... إليكم التفاصيل! (صورة)
3
أخبار لبنان
16:31
إغلاق الطرقات واقتحام المخفر وإطلاق الرصاص في حلبا
أخبار لبنان
16:31
إغلاق الطرقات واقتحام المخفر وإطلاق الرصاص في حلبا
4
آخر الأخبار
17:52
يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيليّ أن غالبية مقاتلي حماس وقادتها في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب
آخر الأخبار
17:52
يديعوت أحرونوت: تقديرات الجيش الإسرائيليّ أن غالبية مقاتلي حماس وقادتها في غزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب
5
فنّ
16:59
طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)
فنّ
16:59
طلب يدها مباشرة على الهواء... إليكم ردة فعل نوال الزغبي! (فيديو)
6
منوعات
01:08
ما اكتشفه زوجها في هاتفها صدمه... نهاية حزية لعلاقة حب متينة: إليكم التفاصيل!
منوعات
01:08
ما اكتشفه زوجها في هاتفها صدمه... نهاية حزية لعلاقة حب متينة: إليكم التفاصيل!
7
حال الطقس
01:20
المنخفض الجويّ الى انكفاء...
حال الطقس
01:20
المنخفض الجويّ الى انكفاء...
8
فنّ
05:03
بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!
فنّ
05:03
بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More