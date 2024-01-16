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اقتصاد
جمعية المصارف تصدر العدد 11 من تقريرها الاقتصادي... ماذا تضمن؟
2024-01-16 | 07:51
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جمعية المصارف تصدر العدد 11 من تقريرها الاقتصادي... ماذا تضمن؟
أعلنت جمعية المصارف استقرار ودائعِ القطاع الخاصّ بالعملات الأجنبية لدى المصارف على 91,3 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني 2023 في العدد 11 من تقريرها الاقتصادي في تشرين الثاني 2023، في مقابل 95,6 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2022.
ويعود هذا التراجع المستمرّ منذ بداية الأزمة إلى استفادة المودعين من التعميمَيْن 151 و158 وعملياتِ حسمِ الشيكات وتسديد القروض.
أما التسليفاتُ الممنوحة من المصارف للقطاع الخاص، فتابعت تراجعَها إلى حوالي 7,7 مليارات دولار في نهايةِ تشرين الثاني ٢٠٢٣ بعدما كانت 10,2 مليارات دولار في نهاية كانون الأول 2022.
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