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اقتصاد

الاتفاق على اقرار رفع بدل النقل اليومي في القطاع الخاص

2024-01-16 | 11:57
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الاتفاق على اقرار رفع بدل النقل اليومي في القطاع الخاص
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الاتفاق على اقرار رفع بدل النقل اليومي في القطاع الخاص

في اجتماع لجنة المؤشر في وزارة العمل،تم الاتفاق على اقرار رفع بدل النقل اليومي في القطاع الخاص من 250 الف ليرة يوميا الى 450 الف ليرة يوميًا، ما يساوي الخاص مع القطاع العام، وذلك في اطار العمل على معالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص وفق ما يقتضيه الوضع المعيشي. 
 
 
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