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o
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o
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اقتصاد
سعر المازوت يسجّل ارتفاعا جديدا...
2024-01-19 | 02:04
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سعر المازوت يسجّل ارتفاعا جديدا...
ارتفع سعر المازوت 6000 ليرة لبنانية، في وقت بقيت اسعار صفيحتي البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان والغاز مستقرة.
وقد أصبحت الأسعار كالآتي:
- البنزين 95 أوكتان: 1500.000 ليرة
- البنزين 98 أوكتان: 1540.000 ليرة
- المازوت: 1476.000 ليرة
- الغاز: 937.000 ليرة.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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