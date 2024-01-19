قرار للمالية بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة

قرار للمالية بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة



أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل قرارًا مدد بموجبه لغاية 31/01/2024 ضمنًا مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2023 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها وتقديم بيانات وطلبات الإسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل، وذلك بغية إتاحة الفرصة أمام المكلفين للإلتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.