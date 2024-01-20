الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
جبل لبنان
21
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
سلام: موضوع تحسين رواتب الموظفين في إحدى الجلستين الحكوميتين المقبلتين
2024-01-20 | 04:44
مشاهدات عالية
شارك
2
min
سلام: موضوع تحسين رواتب الموظفين في إحدى الجلستين الحكوميتين المقبلتين
أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام أن في الجلسة المقبلة للحكومة أو الجلسة التي ستليها وكحدّ أقصى يجب أن يُقر موضوع تحسين رواتب الموظفين في القطاع العام والأسلاك العسكرية والمتقاعدين.
واعتبر في حديث إذاعين أنه اليوم "استوت الطبخة عا الآخر" وبأكمله خصوصا أن الوضع لم يعد يحتمل اكثر، مشيرا إلى أن هناك حلّين يجب الأخذ بواحد منهما.
وعن ارتفاع السلع في ظل ارتفاع كلفة شحن البضائع بسبب الأحداث في البحر الأحمر وغزة، أكد سلام أن التهويل الحاصل على المواطنين ليس دقيقا لأن نسبة ارتفاع الاسعار ضئيلة لا تؤثر بشكل كبير على المنتوجات.
وأوضح وزير الاقتصاد أن الخوف من ارتفاع الاسعار مربوط من أن يستغل التجار كل هذه الحجج وما يحصل ويرفعون الاسعار عشوائيا، مؤكدا أننا "لهم دائما بالمرصاد، وهناك مئات المحاضر تصدر عن الوزارة بحق هؤلاء أسبوعيا".
وشدد سلام على أنه على القضاء "أخذ اقسى العقوبات بحق اصحابها كما على مجلس النواب اقرار قانون حماية المستهلك الذي تم الانتهاء من دراسته والذي يعطينا سلطة كبيرة لزيادة الغرامات ولجم كل المخالفين بكل سهولة".
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
رواتب الموظفينن اسعار السلع
وزير الاقتصاد
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-01-08
وزير الاقتصاد الألماني يبدأ جولة في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2024-01-08
وزير الاقتصاد الألماني يبدأ جولة في الشرق الأوسط
0
آخر الأخبار
2024-01-08
رويترز: وزير الاقتصاد الألماني يتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم وسيزور عمان والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية
آخر الأخبار
2024-01-08
رويترز: وزير الاقتصاد الألماني يتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم وسيزور عمان والسعودية وإسرائيل والضفة الغربية
0
أخبار لبنان
2023-11-29
ميقاتي: نشدد على وزير الاقتصاد بوجوب مراقبة الاسعار منعًا من استغلال الاحداث
أخبار لبنان
2023-11-29
ميقاتي: نشدد على وزير الاقتصاد بوجوب مراقبة الاسعار منعًا من استغلال الاحداث
0
اقتصاد
2023-11-13
وزير الاقتصاد من دار الفتوى: كميات القمح الموجودة في المخازن متوافرة ولمدة لا بأس بها
اقتصاد
2023-11-13
وزير الاقتصاد من دار الفتوى: كميات القمح الموجودة في المخازن متوافرة ولمدة لا بأس بها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
0
اقتصاد
10:11
قرار للمالية بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة
اقتصاد
10:11
قرار للمالية بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة
0
اقتصاد
2024-01-19
وزير المالية يطلب من الموظفين والعاملين في امانات السجل العقاري الالتحاق بأعمالهم
اقتصاد
2024-01-19
وزير المالية يطلب من الموظفين والعاملين في امانات السجل العقاري الالتحاق بأعمالهم
0
اقتصاد
2024-01-19
سعر المازوت يسجّل ارتفاعا جديدا...
اقتصاد
2024-01-19
سعر المازوت يسجّل ارتفاعا جديدا...
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
07:57
الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط عمود كهرباء على سيارة على طريق عام صور القاسمية ونجاة صاحبها
آخر الأخبار
07:50
الجزيرة: اشتباكات ضارية شرق مخيم جباليا ومنطقة بيت لاهيا وسط محاولات تقدم للآليات الإسرائيلية
أخبار دولية
07:47
السودان يجمد عضويته في هيئة التنمية في شرق إفريقيا "إيغاد"
أخبار دولية
07:45
قبلان: لردّ الصاع صاعين وقطع شرايين وجود العدو في البرّ والبحر
أخبار دولية
07:43
رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية يؤدي اليمين لولاية ثانية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
04:44
سلام: موضوع تحسين رواتب الموظفين في إحدى الجلستين الحكوميتين المقبلتين
اقتصاد
04:44
سلام: موضوع تحسين رواتب الموظفين في إحدى الجلستين الحكوميتين المقبلتين
0
منوعات
2023-11-17
سيدة فرنسا الأولى تتحدث عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بماكرون... "كان زميل ابنتي في الصف وأخرنا زواجنا 10 سنوات"!
منوعات
2023-11-17
سيدة فرنسا الأولى تتحدث عن تفاصيل قصة الحب التي جمعتها بماكرون... "كان زميل ابنتي في الصف وأخرنا زواجنا 10 سنوات"!
0
منوعات
2024-01-17
امتيازات ومعاملة خاصة للركاب على متن الطائرة... وما علاقة ارتداء اللون الأحمر بالموضوع؟
منوعات
2024-01-17
امتيازات ومعاملة خاصة للركاب على متن الطائرة... وما علاقة ارتداء اللون الأحمر بالموضوع؟
0
آخر الأخبار
2023-12-21
مقتل امرأة وإصابة زوجها في قصف إسرائيلي على منزلهما في مارون الراس
آخر الأخبار
2023-12-21
مقتل امرأة وإصابة زوجها في قصف إسرائيلي على منزلهما في مارون الراس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:16
بعد أكثر من مئة يوم على الحرب بغزة... ما وضع مطار بن غوريون؟
تقارير نشرة الاخبار
07:16
بعد أكثر من مئة يوم على الحرب بغزة... ما وضع مطار بن غوريون؟
0
تقارير نشرة الاخبار
06:46
قصف سيارة في البازورية في قضاء صور وسقوط عدد من الضحايا
تقارير نشرة الاخبار
06:46
قصف سيارة في البازورية في قضاء صور وسقوط عدد من الضحايا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:45
في غزة: لا اتصالات هاتفية والغزيون يحاولون الوصول الى المناطقِ الحدودية مع مصر
تقارير نشرة الاخبار
06:45
في غزة: لا اتصالات هاتفية والغزيون يحاولون الوصول الى المناطقِ الحدودية مع مصر
0
أخبار دولية
03:57
خمسة قتلى في غارة إسرائيلية على مبنى في دمشق
أخبار دولية
03:57
خمسة قتلى في غارة إسرائيلية على مبنى في دمشق
0
أخبار دولية
14:40
البيت الأبيض: بايدن ما زال يؤمن بإمكانية إقامة دولة فلسطينية
أخبار دولية
14:40
البيت الأبيض: بايدن ما زال يؤمن بإمكانية إقامة دولة فلسطينية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار
تقارير نشرة الاخبار
14:09
الإسباني ساينز يتوج بلقب رالي دكار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان يخسر واحداً من مبدعيه... الفنان التشكيلي حسين ماضي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملف فقمة عمشيت إلى الواجهة مجددًا... فما جديده؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ملف فقمة عمشيت إلى الواجهة مجددًا... فما جديده؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:54
استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟
منوعات
10:54
استيقظت وهي تصرخ من الألم ثم فقدت بصرها... ماذا حصل مع ابنة الـ12 عاماً؟
2
خبر عاجل
12:29
مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط
خبر عاجل
12:29
مجلس الوزراء يوافق على تلزيم البلوكين ٨ و١٠ للكونسورتيوم المؤلف من Total Energies وEni وQatar Energy... وهذه الشروط
3
خبر عاجل
05:29
الحرس الثوري الإيراني: اغتيال 4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الضربة الإسرائيلية بدمشق
خبر عاجل
05:29
الحرس الثوري الإيراني: اغتيال 4 مستشارين عسكريين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الضربة الإسرائيلية بدمشق
4
خبر عاجل
04:26
وكالة مهر الإيرانية: مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في دمشق
خبر عاجل
04:26
وكالة مهر الإيرانية: مقتل اثنين من كبار مستشاري الحرس الثوري الإيراني في الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في دمشق
5
حال الطقس
01:35
طقس مستقر يرافقنا في الـweekend... فهل من منخفض جوي قريب؟
حال الطقس
01:35
طقس مستقر يرافقنا في الـweekend... فهل من منخفض جوي قريب؟
6
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
مساعدات برنامجي "أمان" و"العائلات الأكثر فقراً" ستتوقف عن آلاف العائلات… فما السبب؟
7
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد إعلان الأساتذة الإضراب الثلاثاء المقبل... ما جديد أزمة المدارس الخاصة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد إعلان الأساتذة الإضراب الثلاثاء المقبل... ما جديد أزمة المدارس الخاصة؟
8
فنّ
15:46
أليس عبد العزيز تستقبل مولودها الأول: أليسيا علي طليس (صور)
فنّ
15:46
أليس عبد العزيز تستقبل مولودها الأول: أليسيا علي طليس (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More